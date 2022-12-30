TSIA美業菁英賽 林均蓉霧眉冠軍
護理師林均蓉斜槓挑戰「紋綉」，苦練一年參加國際時尚賽事「TSIA美業菁英賽」，一舉拿下TSIA美業菁英賽霧眉冠軍、TSIA美業菁英賽眼線季軍及TSIA美業菁英賽霧唇季軍好成績，目前成立LBH半永久彩妝工作室將滿週年，期待幫助更多人勇敢追尋自己心中最美的樣子！
「一個人往後一生如何發展，取決於自身當下所在之處及該處的視野。」林均蓉過去曾擔任台北知名醫美診所的護理長，過著人人稱羨、薪水高又穩定的生活，然而，這樣的舒適圈卻反倒讓她感到無所適從。「我的人生彷彿就是被生出來、唸書、考試、找一份穩定高薪的工作、結婚、養育小孩……然後到了下一代繼續輪迴，這樣看似穩定的人生樣貌，真的是我想要的嗎？」經過不斷地反思，林均蓉給了自己一項任務，那就是——自我探索。
過去汲汲營營的生活，讓她總是在追逐下一個人生目標，根本沒有時間好好認識自我，靜下心來後，她發現「每個人都是獨一無二的」，不管是外在還是內在，都是她內心深層最害怕、最想避免的事情。既然已找到最重要的核心，林均蓉開始重新摸索自己的職業傾向及願景，最終，她放棄高薪，選擇了「紋綉」這個行業，決心給自己一次完成夢想的機會！
雖然外人不一定能體會，但林均蓉內心清楚，「逐夢之路並非易事」，於是她比別人花費更多的時間及心力，當別人在床上睡覺的時候，她在桌上練習；當別人花錢玩樂的時候，她花錢進修；當別人用手機追劇時，她用手機上課；當別人還在腦中描繪夢想藍圖時，她已經付諸實踐！且為了持續推進自我成長，林均蓉在轉職一年內，報考了評分標準相當嚴格、國內外專業人士及大專院校師生每年都趨之若鶩的國際時尚賽事「TSIA美業菁英賽」，沒想到竟一舉拿下TSIA美業菁英賽霧眉冠軍、TSIA美業菁英賽眼線季軍及TSIA美業菁英賽霧唇季軍，面對如此的好成績，林均蓉笑說：「如果有一天我老了，至少我可以驕傲地跟子孫分享自己當年勇於追夢的人生故事，要感謝一年前的自己，願意給自己一個往夢想邁步的機會，另外，也要感謝我最愛的爸爸媽媽，一路不論風雨都依然支持我，做我的後盾。」
得到國際賽事獎項的肯定後，林均蓉創立了LBH半永久彩妝工作室，服務項目包含質感霧眉、霧唇、無創除色、桃花透亮唇、與日式天然美睫，希望陪伴同樣在摸索自己喜歡樣貌的人，成功追求自己心中夢想的模樣。此外，為慶祝LBH半永久彩妝工作室成立近週年，林均蓉表示，現在預約2023年3月份的服務，即可享有1000元折扣，「2022即將結束，2023快來讓自己煥然一新吧」。
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