劍湖山摩天輪跨年煙火秀13分14秒璀璨登場

跨年元旦三天連假 門票299元起

跨年元旦三天連假將至，全國各地約有30餘場跨年晚會，其中全國唯一施放摩天輪主題煙火的跨年晚會就只有在劍湖山世界，今(2022)年也是劍湖山世界第16次舉辦摩天輪跨年煙火秀，400台無人機燈光秀，全台最大嘉賓「戽斗兔兔」以及摩天輪主體煙火等，展演長達13分14秒，「2023旺兔耀飛 摩天輪跨年煙火秀」一起與大家迎接新年的到來。

2023跨年元旦期間，劍湖山推出一系列精彩活動，包含12/31晚上七點在幸福摩天輪前有「2023旺兔耀飛 摩天輪跨年煙火秀」，元旦晚上六點在幸福廣場前有120秒的高空煙火秀，1月2日下午一點三十分在飛越恐龍谷以及下午五點三十分在花現幸福廣場，還有精彩的火舞表演。

喜迎2023，劍湖山世界跨年晚會，於12/31(六)晚上七點由多位創作型美聲新秀輪番上陣，和大家狂嗨330分鐘，一起迎接嶄新的旺兔年。圖／劍湖山世界提供

喜迎2023，劍湖山世界跨年晚會，將於12/31(六)晚上七點，由彩色樂團的音樂饗宴揭開序幕，緊接著由原子少年-木星、李其燊、許莉潔、鶴The crane、溫妮WINNI、王水源、黃號、琳妲林羿禛、吳汶芳、PER6IX等多位創作型美聲新秀輪番上陣，晚會主持人羅世棠、琳妲林羿禛、曾甜等和大家狂嗨330分鐘，一起迎接嶄新的旺兔年。

跨年時刻，「2023旺兔耀飛 摩天輪跨年煙火秀」先由400台的無人機璀璨燈光秀飛耀登場，緊接著代表兔年的巨大「戽斗星球兔兔」伴隨著摩天輪花漾渦輪煙火登場，由冷光色調再轉換為暖色調造型煙火在空中交織出既絢麗又震撼的摩天輪跨年煙火秀。

12月31日跨年從早high到晚，白天10點開園，白天入園門票699元(原價899元)，午後1點後入園門票450元，晚上入園，騎車更方便，9點後入園門票299元，園內遊樂設施(除水樂園)由白天開放至晚上10點，緊接著跨年晚會與煙火派對，要讓大家在2022的最後一天狂嗨14個小時！

2022嗨到2023，劍湖山跨年元旦三天連假 門票299元起。圖／劍湖山世界提供

迎接2023年到來，1/1~1/2元旦連假期間，白天入園享77折優惠，只要699元(原價899元)，午後1點入園，午後票450元；元旦連假特別推出兩人同行，第二人只要1元的超值優惠，需搭配同行者購買699元門票；另外還有大家期待的壽星優惠，元月壽星憑證購票只要299元，更多活動與票券資訊，都在劍湖山世界主題樂園官方網站。 https://www.janfusun.com.tw/html/news/show.php?unid=2&kid=&kid2=&nid=419