過年住將捷金鬱金香酒店 抽機票 住宿券　

2023農曆長達10天的春節假期，新北將捷金鬱金香酒店推出「錢兔似錦-兔年住房專案」優惠，每人平均只要NT$3,685起，除夕至初四（1/21~1/25）期間入住加碼贈送禮萊廣場商品抵用券、兔年金好運抽獎券，獎項包含日本航空桃園＝東京成田雙人來回機票、萬元住宿券等百項好禮。

位於新北淡水「將捷金鬱金香酒店」推出「錢兔似錦-兔年住房專案」，小年夜及初五、初六（1/20及1/26~1/27）雙人入住一泊一食NT$6,700+10%起、一泊二食NT$7,600+10%起，每房贈送兔年好禮乙份，包含國賓影城電影票、日本溫泉入浴劑、香氛身體乳、奇樂多遊樂券，另享有主題手作DIY乙次。 此外，今年特別與日本航空合作，除夕至初四（1/21~1/25）雙人入住一泊一食NT$8,300+10%起、一泊二食NT$9,600+10%起，除了兔年好禮乙份，每房再加贈過年應景紅包造型迎賓點心、禮萊廣場商品抵用券及兔年金好運抽獎券乙張，頭獎為日本航空桃園 ＝東京成田雙人來回機票（價值$53,000），貳獎至伍獎皆為萬元住宿券，以及多項好禮大方送，並規劃於年後2/11（六）酒店官方粉絲團直播抽獎， 目前訂房率已接近七成，過年期間有規劃出遊旅客們，敬請把握抱回大獎的機會，在新年迎個好彩頭、好氣象。訂房專線：02-2621-1918。

年節宴席餐飲部分，酒店推出「玉兔迎春-除夕圍爐/春節專案」，除夕當日訂席已額滿，初一至初六（1/22~1/27）春節團聚10人桌菜NT$12,800+10%、6人桌菜NT$8,800+10%，依循往年以將捷迎賓六珍碟拼盤開啟春節饗宴，包含金湯芙蓉海皇羹、松露原味大鮑魚、豆撈秘製鮮黃魚等共十道美饌佳餚，贈送果汁無限暢飲，與親友團聚品嘗豐盛美饌，歡喜豐足迎兔年。預約專線：02-2620-3968。

此外，因應顧客拜年送禮需求，將捷金鬱金香酒店推出「2023金福氣春節禮盒」共三款品項，為「寶島水果牛軋糖禮盒」、「鳳梨酥禮盒」、「茗京萃漢方養生茶飲禮盒」，其中「寶島水果牛軋糖禮盒」每盒售價NT$580，嚴選寶島台灣水果：宜蘭金桔、大湖草莓、關廟鳳梨三種水果風味，並挑選美國進口杏仁果、天然海藻糖、法國諾曼第無水奶油，風味濃郁、可口不黏牙，年節送禮自用兩相宜，12月底前預訂享95折優惠，大宗訂購另享有優惠折扣。訂購專線：02-2620-3968。

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將捷金鬱金香酒店官網>>http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/

滬尾藝文休閒園區官網>>https://www.fabmall.com.tw/