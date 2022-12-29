2022富邦長春公開賽第二輪 盧建順與蔡啟煌並列領先

台灣長春職業高爾夫巡迴賽全年獎金最高壓軸大賽-2022富邦長春公開賽今(12/29)第二回合比賽天氣轉陰雨，讓與賽選手吃了不少苦頭，整天沒有任何球員打出低於標準桿的成績。旅日長春名將盧建順與睽違台灣高壇多年的蔡啟煌，同時打出高於標準桿1桿的73桿，目前以兩回合總桿144桿並列第一，明日有望爭奪冠軍藍夾克與冠軍獎盃。首日以71桿並列第一的呂文德(59年次)，第二輪完成17洞原本總桿也是平標準桿，可惜最後一洞開球失誤吞了柏忌，最後以74桿作收，兩回合總桿145桿，獨居第三。

盧建順今天從第十洞出發，標準桿4桿的第十一洞第三桿才將球切上果嶺，隨後又三推進洞，以6桿吞下雙柏忌；反觀同組的蔡啟煌在這一洞第三桿直接從果嶺旁將小白球切進洞中，漂亮抓下小鳥；兩人這一洞一來一往，就差了3桿。眼見自己陷入劣勢，盧建順接下來果然採取更「殺」的攻勢，隨後的4個5桿長洞都積極直攻果嶺，並成功在第六洞以2桿攻上果嶺，如願進帳三記博蒂。全天一共射下4鳥，另外有3個柏忌，以73桿作收。明天將角逐個人第三座富邦長春公開賽冠軍的盧建順表示，今天他一開球前三洞球場風勢比較大，但除了第十一洞，其它都還不錯。「明天又要再跟蔡啟煌同組，我們兩人節奏都差不多，誰能拿冠軍要看誰的手氣比較好。」

目前暫時並列第一的蔡啟煌明天將追逐個人十年來的首座冠軍。 圖／業者提供

至於年輕時曾經叱吒台灣PGA巡迴賽的蔡啟煌，雖近十年離開台灣高壇前往中國大陸深圳從事工程工作，幾乎沒有參加比賽，但仍然維持自主體能訓練與打高爾夫。由於疫情關係蔡啟煌約有三年未返台，這次因疫情解封久違返國參賽就取得並列領先，他表示「是因為我對高爾夫還有熱情！」蔡啟煌今天繳出2鳥、3柏忌，與同組的盧建順不約而同擊出73桿，他說，今天因為下雨球場比較潮濕，加上風勢比昨天大，且自己很久沒回來打球，有些掌握得還沒有很好，但整體還算可以。距離個人上一座冠軍已有十年的蔡啟煌，對於明天爭冠表示「儘量全力以赴」。

老淡水球場出身的呂文德(59)今天在他的最後一洞(球場的第九洞)開球掉進球道沙坑邊，由於球位不佳，只能把球拍回球道，第三桿攻上果嶺後兩推進洞，吞下再見柏忌，也掉出並列領先地位。呂文德認為自己第二輪的臨場表現跟第一天差不多，不過推桿沒有昨天那麼準。

82歲的謝敏男今天以77桿再度締造「同齡同桿」的難得紀錄！ 圖／業者提供

另一方面，超級長春組今天也正式開打，剛跨過65歲門檻的詹旺根，今天率先擊出整組最佳的76桿，暫居第一。值得一提的是，現年82歲的國寶級名將謝敏男今天繳出77桿，不但與陳志明與黃世和並列第二，同時也再度締造難能可貴的age shot (同齡同桿)。謝老師透露因為年紀漸長，最近擊球的距離變得比較短，而且還年長同組的黃世和17歲，因此今天能打出這個成績，他感到滿意。對於業餘小將陳季群首日擊出低於職業選手69桿的好成績，謝老師強調「青少年選手能打贏我們長春職業選手是好事一樁，這也是我們當初辦傳承營設定的目標！」

業餘組方面，首日擊出全場最佳69桿的高三業餘小將陳季群，今天從第十洞出發一開球就左拉下水，苦吞雙柏忌。不過他馬上在下一洞靠切球進洞賺回1桿，打完17個洞當日成績還保持在even par (平標準桿)，可惜最後一洞(球場的第九洞)吞一記再見柏忌，最後以73桿收尾，兩輪總桿來到142桿(-2)，領先業餘組暫居第二的葉佳胤4桿。

大會今天完成一般長春組第二輪比賽後，取排名並列47以內的52位選手，晉級明天最後一輪的決賽。而65歲以上的超級長春組明天也將直接進行第二輪決賽。一般長春領先組盧建順、蔡啟煌、呂文德(59)與徐國雄，預計明天早上8:55從第一洞出發；超級長春組領先的詹旺根、謝敏男、陳志明與黃世和，將在早上8:50從第十洞開球。