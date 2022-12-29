蕃茄村用美食暢遊世界 新品活動開跑

今年第一季蕃茄村特別推出最知名的「法國藍帶豬排堡」及「法國玫瑰奶茶」要讓你在初春時期置身於歐洲法國。本次新品項目包括：法國藍帶起司豬排紫米堡、法國藍帶起司豬排好事堡、法國藍帶起司豬排蕃茄吐司及法國玫瑰奶茶。

如果你還沒嚐國法國藍帶豬排，那今年你一定要親自走一趟蕃茄村來體驗法國藍帶起司豬排漢堡及法國玫瑰奶茶。這一次，蕃茄村嚴選風味口感極佳的藍帶起司豬排，藍帶豬排的製作從藍帶起司醬、火腿、到炸豬排製作，豬排外層酥脆可口，漢堡配搭部分再以荷蘭醬提升口感，其風味更跳脫以往傳統單純豬排口感；再者，荷蘭醬帶出自由氣息，結合法國浪漫，整體餐點賦予自由浪漫氣息，這時候再配上一杯法國玫瑰奶茶，就算身處在台灣，一樣可以感受浪漫法國的自由氣息。

蕃茄村 「法國藍帶起司豬排堡」 。圖/蕃茄村提供

值得一提，本次法國藍帶起司豬排新品研發特別使用蕃茄村蔬果製作的特色漢堡包括：紫米堡(紫米製作)、蕃茄吐司(蕃茄製作)及好事堡(甜菜根製作)，這些天然蔬果堡體更能襯托出藍帶起司豬排的風味。藍帶起司風味濃郁具鹹甜滋味，荷蘭醬清新爽口，佐以紫洋蔥及美生菜，口感厚重且清新兼具，整體風味驚艷爆表。

蕃茄村「法國藍帶起司豬排堡」絕對是今年春天早午餐的最佳選擇!厚實的藍帶豬排CP值最高的首選項目!今年春天第一季的浪漫就從蕃茄村開始！用法國藍帶起司漢堡來開啟你的早晨時光並品嚐今年最浪漫多元的風味堡，陪你度過優雅浪漫的一天!

新品上市日期：2023.01.04~03.31

新品銷售店家：

蕃茄村「法國藍帶豬排堡」及「法國玫瑰奶茶」 。圖/蕃茄村提供

西屯烈美、 大園新生、 湖口中正、 竹北福興、 平鎮福安、 中壢幸福、竹北文信、竹北國盛、竹北喜來登、中壢SOGO、宜蘭宜大、新莊中信、新莊中港、新店安民、板橋懷德、中壢榮耀、宜蘭中山、汐止水源、 台中同榮、梧棲中興、神岡中山、台南安中、鹿港中正、楠梓土庫、台南開元、學甲建國、台南崇德、大弘公園、台中陝西、北港民享、永康南台、台中精誠、三重光復、龍潭五福、苗栗新東、苗栗為公、頭份中華、竹南龍山、北屯瀋陽、南屯忠勇、大里德芳、台中黎明、大里永隆、台中松竹、新竹龍山、新竹建功、新竹東南、嘉義彌陀、鳳山頂庄、永康東橋、虎尾四維、岡山岡燕、鹿港鹿草、大寮進學、萬丹萬隆、林園鳳林、彰化中山、花壇中山、台中大連。

蕃茄村早餐加盟資訊：

蕃茄村超低價65萬早午餐加盟方案熱烈招商中

蕃茄村加盟創業諮詢：https://reurl.cc/mZNO47

蕃茄村創業加盟專線：04-25358792