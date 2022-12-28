台灣百大糕餅伴手禮頒獎 開創伴手禮商機

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會主辦、台灣各縣糕餅商業同業公會協辦的『台灣百大糕餅伴手禮評鑑』活動，12月27日下午兩點在潮港城國際美食館舉辦隆重的頒獎典禮，邀請衛生福利部食品藥物管理署吳秀梅署長頒獎，立法委員何欣純更是到場全程參與，除表達對台灣糕餅業界的全力支持，更將督促政府部門提供更多的拓銷外銷市場的協助。。

中華民國糕餅商業同業公會今年已邁入第二屆舉辦『台灣百大糕餅伴手禮評鑑』活動，吸引全台業者踴越參與評鑑活動，並呈現產品的多元特色及使用當地的農特產品入餡，風味獨特、產品多元、豐富精彩。業者也將台灣的觀光風景美貌融入外盒包裝中，十分有美感及設計感，強化在地稿餅的特色。

圖/戴辰攝影

中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會理事長周子良表示，台灣烘焙年產值約700億元，而糕餅伴手禮市場也有200到300億元，只是其中有四成買家為觀光客 ; 受到新冠疫情的影響，國際觀光旅客銳減，希望透過『台灣百大糕餅伴手禮』的評鑑，讓台灣業者能量走出去拓展外銷的市場！

中華民國糕餅商業同業公會也利用「數位化」來轉型，日前鏈結了商研院、艾德基克、褚鋒行銷、星團設計及街口支付…等團隊，為台灣糕餅業打造品牌的新價值，讓國際人士想到台灣，就直接就聯想到台灣的糕餅，想到糕餅就想到台灣。

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周子良理事長說，『台灣百大糕餅伴手禮評鑑』就是要帶領台灣糕餅業者拼經濟，台灣的糕餅業的產品優良創新，食品口味豐富、用品設計精良，CP值超高，能入選『台灣百大糕餅伴手禮』的得獎業者都是台灣糕餅業頂尖的行家。中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會及全台各縣市糕餅公會攜手合作，將協助共同推廣台灣的糕餅及伴手禮，走向國際；接下來會積極協助台灣業者不斷提升行銷力，敦請台灣的公務部門對外賓送禮時，也盡量優先採用得獎的產品，讓台灣百大優質的糕餅產品「被看見、被購買、被使用」，增加更多的銷售通路，輔助台灣的糕餅及伴手禮業績長紅、銷售一空。

據了解，『台灣百大糕餅伴手禮』的評鑑標準，注重在是否有在地的特色與主題性、整體造型與創意設計美感、商品發展潛力、口感與風味、是否方便攜帶及以及包裝是否精美、環保。為振興台灣糕餅業及伴手禮產業，中華民國糕餅公會全國聯合攜手商業發展研究院日前還成立「寶島伴手禮旗艦店」，透過網路的銷售平台，將台灣優質的糕餅行銷到全世界，走向國際。

據悉，「中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會」，由第一屆理事長吳官德先生創會於民國105年1月19日，會員們範圍涵蓋臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市等六個直轄市及台灣省聯合會(含基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣)等14個縣市的烘焙公會。

圖/戴辰攝影

「中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會」致力於協助台灣的烘焙產業蓬勃發展，提高國際的競爭力、拓展全球市場，增強同業的互動，並以增進共同的權益為宗旨。

展望未來的發展方向，「中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會」結合台灣產、官、學的資源，發掘台灣糕餅業界的烘焙人才，協助會員廠商們提升產業的價值鏈，以提升產值產能暨提高產質素養，透過網路平台提供會員們的資訊交流，並舉辦各項的展覽與賽事，增進會員廠商間的情誼及技術的交流，更積極鼓勵台灣烘焙業人才，勇於參加國際的競賽，展示台灣烘焙產業的人才的實力，期能讓台灣的烘焙產業，聲名遠播，揚名國際。 中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會指出，農曆過年佳節將至，不用煩惱要帶什麼伴手禮到親朋好友家團聚慶祝，只要參考『台灣百大糕餅伴手禮評鑑』的得獎名單，保證送禮的人會大受好評，收到禮物的家人及客戶們也會喜上眉梢！此屆『台灣百大糕餅伴手禮』的獲獎店家名單，歡迎至中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會的官網(http://www.bakery-roc.org.tw/)查

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