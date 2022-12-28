交通部發布車輛型式安全審驗管理辦法修正草案 一解遊覽車業和車體業庫存燃眉之急

庫存問題豈止侷限自行車業界，實則最嚴重的當屬備受新冠疫情影響衝擊，導致遊客驟減而殃及的遊覽車業者，甚至包含車體打造及相關設備廠商。所幸，日前交通部發布「車輛型式安全審驗管理辦法」第12條之一修正草案，等於鬆綁庫存完成車/底盤車申請展延合格證期限，亦一解業界的燃眉之急。

事實是，這三年飽受新冠疫情重創的遊覽車產業，幾乎都面臨自家的庫存問題，遊覽車業都說大家都已只剩一口氣，亟待交通部正視業界問題，今年10月14日，就在VSCC車輛安全審驗中心與業者的會議上，與會廠商皆同意將目前市場上尚未領牌的Euro5五期巴士可領牌日期，展延至2024年6月30日，展期為一年。豈料11月因有有媒體報導該政策有偏袒數家廠商受惠之嫌，而讓交通部態度轉成猶豫，致使業者和相關廠商庫存壓力依舊不減。

這次經多家車輛相關公協會會員和中華民國商用車技術發展協會頻向交通部反映和申訴可能惡果，儘管市場上仍有極少數廠商表示反對意見，但交通部此番公布修正「車輛型式安全審驗管理辦法」第12條之一修正草案，確實做到以行動展現濟助業者的效率。

車輛型式安全審驗管理辦法自民國96年一月頒布後歷經六次修正，其中第十二條之一規定是98年十二月十七日修正增訂本辦法：庫存完成車得向審驗機構造冊登記申請展延合格證明12個月有效期限，使用庫存底盤車打造完成車得展延合格證明18個月有效期限，供造冊登記之車輛辦理登檢領照。正因這12個月與18個月的限制，卻反而成為廠商的營運枷鎖，疫情造成市場急凍，加上全球供應鏈斷鏈、原物料缺乏、人力嚴重不足等問題接踵而來，終究引發車輛庫存問題。這次「車輛型式安全審驗管理辦法」第12條之一修正草案的公布，既有法的依據，業界也因此得到舒緩車輛庫存的緩衝期，兩兩受惠，業界均給予正面肯定。