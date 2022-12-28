「丰盛町」微型年菜正夯 推小家庭圍爐套餐

農曆春節即將來臨，看好小家庭除夕圍爐商機，位於日曜天地Outlet中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，特別在除夕當天推出2至6人小家庭合菜2888元起，並依用餐人數規劃3款合菜菜單供選擇。自開放預訂以來，除夕夜訂位狀況已達8成。近年來小家庭圍爐蔚為主流，2至6人團聚用餐比例日益增加，主打『黑白滷、潮茶、砂鍋菜』台式新風味的丰盛町餐廳，特別以大菜小做的精神，揉合傳統與創新，今年主廚以台菜為基底，融合江浙菜的料理方式，除了古味土仔雞、貴妃牛肋腩、蟹肉巴可莉、家常白菜滷等經典招牌菜色，另外新增蔥烤鯽魚、紅燒豬元蹄、五彩炒翠脆、紅蟳米糕、芽白雞湯、桃膠杏仁飲等多道手路菜，讓小家庭也能享受豐盛美味的圍爐宴。

超人氣的「貴妃牛肋腩」則採用肉質細嫩、油質分佈均勻的美國安格斯特級牛肋條，以甜麵醬、冰糖、蕃茄、八角肉桂燉煮收汁，最後放入白蘿蔔。「紅燒豬元蹄」嚴選台灣豬腳先以熱油炸過，再以蒜頭、醬油、冰糖及紹興酒慢火滷製，皮Q肉嫩超入味。「芽白雞湯」先以豬大骨、老母雞及雞爪將湯汁慢火熬煮至乳白色，再放入精選台灣土雞燉煮，搭配娃娃菜、金華火腿、扁尖等，富含滿滿膠質、口感醇厚回甘，是老少咸宜的溫補聖品。

丰盛町特別在除夕當天推出2至6人小家庭合菜2888元起。 圖／丰盛町提供

「丰盛町」的用餐空間以巴洛克元素及台式磚牆為基礎，運用歐風街燈、幾何線條鍛鐵圍繞，鑲上菱形窗花點綴，呈現出跨時代既衝突又融合的設計風格。色調則以黑、白、銀及深木色為主，加上具光澤感的大理石桌面及透過自然純粹的植栽，繪出台式茶餐廳愜意舒適的用餐氛圍。欲了解餐飲優惠相關訊息，請至丰盛町FACEBOOK粉絲專頁查詢，或電洽(04)3505-5500分機2803。