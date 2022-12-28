跨年倒數歡迎來麗寶樂園渡假區 跨年看煙火迎曙光玩樂園

為期三天的跨年元旦假期即將到來，還沒想好要怎麼玩嗎？位於台中后里的麗寶樂園渡假區連假期間展開一連串全台之「最」的跨年盛宴。2023台中新站麗寶跨年晚會，超強卡司告五人、旺福樂團、熊仔、魏嘉瑩、麋先生等知名藝人將輪番上陣外，全台「最狂」原子少年天王星合體只有在麗寶才看的到！在最重要的倒數時刻，全台「最吸睛」的摩天輪燈光秀加上炫麗繽紛的330秒高密度煙火秀，迎接全新的2023年。隔天元旦上午5:00，再搭乘全台「最大」的天空之夢摩天輪來趟迎曙光之旅。剩下的假期時光別浪費，一定要去探索世界體驗全亞洲叫媽媽「最兇」的斷軌式雲霄飛車為旅程劃下個完美的句點。

麗寶2023跨年演唱會卡司－告五人。 圖／麗寶樂園渡假區提供

全台「最狂」原子少年冠軍團天王星只在台中麗寶全員合體！成員之一的吳昱廷說，在遊樂園還是真的第一次 ，很期待，在我腦海裡是很浪漫的場景！其餘成員也紛紛表示聽去過麗寶跨年演出的前輩說，演出完可以逛outlet、坐摩天輪跟衝美食街，是最開心的演出場地。另外，一直被粉絲問爆的演出團體告五人也對這次的跨年晚會感到興奮；非常開心，這是告五人第一次在麗寶跨年，記得去年跨年倒數的時候我們也是在麗寶後方的休息站倒數，沒想到今年跨年就能夠在麗寶跨年告五人和麗寶真的很有緣份。2023台中新站麗寶跨年晚會，超人氣卡司陣容陪民眾一起炸翻跨年夜。

麗寶樂園渡假區瘋跨年看煙火、迎曙光、玩樂園。 圖／麗寶樂園渡假區提供

2023年第一天一定要來場最特別的儀式感，搭乘全台「最大」的天空之夢摩天輪迎接第一道曙光，在384公尺高空，欣賞第一道曙光將雲霧漸漸染色並展露光芒。專屬套票只要699元，內含天空之夢元旦日出搭乘券1張+STARBUCKS早餐組合1份+天空之夢特色商品1組。即日起於麗寶樂園渡假區官網商城開賣至12月30日，限量120個名額，千萬不能錯過。為了讓遊客跨年元旦連假能玩的盡興，12月31日至2023年1月2日探索世界開放夜間營運到晚上8點並推出相關優惠套票，如樂園雙人午後票只要899元元，雙人月光票399元，超高CP值的優惠，白天逛OUTLET、下午玩樂園，連假一站式行程通通搞定，玩好玩滿大人小孩都滿意。更多優惠可至麗寶樂園渡假區官網查詢 ： ttps://www.lihpaoresort.com/LihpaolandApp/