迎接2023旅遊潮　私享旅遊Curators of Travel推奢華行程瞄準高端客

頂著國際奢華旅遊聯盟Virtuoso會員光環、挾著2021全台賣出最多總統套房傲人成績，2019成立、重奢華而非奢侈的私享旅遊Curators of Travel瞄準2023年解封後，力推五大頂級旅程，要以行程改寫台灣消費者對奢華的想像，也要用服務顛覆精緻旅遊愛好者的三觀。

私享旅遊Curators of Travel執行長陳泓佐(Irwin)表示，解封後的旅遊潮大幅興起，疫情改變台灣消費者對旅遊的習慣，也扭轉了對旅遊的期待。旅行，儼然成為一場欣賞名為「世界」的展覽。為迎接2023年，私享旅遊推出五大奢華旅程，包含全球首度商業化的維珍銀河太空旅行、全新啟用Belmond法國香檳運河之旅、White desert 南極極地Glamping、馬爾地夫四季私人島祕境及Singita非洲大遷徙獵遊等，提供頂級旅遊玩家新選擇。

《太空遊》維珍銀河太空旅行90分鐘，1人台幣1400萬元。無重力，究竟是什麼樣的感覺？1秒鐘就可達到超音速，又有何快感？旅行還得有半年準備期？預付美金2.5萬元還不能退？預計2023年第二季登場，全世界第一個商用太空旅行－維珍銀河Virgin Galactic，即可滿足上述稀有條件的超「高」級旅行。

維珍銀河太空旅行。圖／Virgin Galactic提供

《南極篇》White desert 南極極地Glamping 7天6夜、1人台幣250萬元起，可感受世界上最奢華的露營體驗？南極中央紮營，將體會前所未有的探險精神。從南非開普敦出發，前往皇帝企鵝的原鄉，也是全世界緯度最低的南極點。5.5小時飛行，搭乘12人座的灣流飛機。目的地是海拔4,000公尺、平均攝氏零下25度，白雪皚皚的南極大陸。無垠的白色，難怪會被稱為白沙漠。夜宿外觀科考味十足，仿佛外太空站的半圓型屋，但內部卻有五星級考究的內裝，讓身處極地的旅客們依然享有極致奢華感。

《島嶼戀》馬爾地夫四季私人島祕境5天4夜、14人台幣600萬元起，如能置身全球首座列名聯合國教科文組織生態保育的私人小島上、且只有水上飛機可到，四周又環繞著純淨海域，坐擁2公頃大的天然遊樂場，除了您以外無人能至，會是什麼樣的情懷?位於芭環礁生態保育區的沃亞瓦 (Voavah)只有七間豪華臥房，徜徉在澄藍的潟湖與艷麗珊瑚礁中，便是這樣一片淨土。

馬爾地夫四季私人島祕境。圖／Four Seasons提供

2023全新啟航的河輪－《美食旅》Belmond法國香檳運河之旅5天4夜、6人台幣250萬元起，以每小時5公里的速度運行，漫遊於香檳區沿岸景觀。品嘗頂級香檳美酒之餘，每天都有值得期待的米其林星級饗宴。搭配隨船的單車，旅人可以在靠岸時享受鄉間漫遊，可以消耗若干卡路里，達到享口福而不發福的心願。

《非洲行》Singita非洲大遷徙獵遊7天6夜、２人台幣160萬元起，想安全且舒適的遙望200萬頭非洲動物、3,000公里生存戰，史詩般遷徙的壯闊氣勢，再加上對近距離觀察獅子，花豹，大象，水牛和犀牛等非洲五霸生態，1925年成立於南非、辛巴威、坦尚尼亞、盧安達均有據點的Singita私人莊園，絕對是其中的首選。