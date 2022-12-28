陳品磬要當午仔魚女王 霸氣進軍市場

近期中國無預警禁我水產，午魚也在其中，當業界一片焦慮恐慌時，出身於屏東佳冬水產養殖世家的陳品磬，卻挑在這個時間點，正式以『午仔魚女王』品牌進軍市場，第一站特別選在台北希望廣場亮相，期待這個充滿希望的市場，讓她跨出充滿希望的第一步。

陳品磬表示，屏東是台灣午魚養殖的故鄉，從2004年家裏就開始養殖午魚，2008年開始著手午魚冰鮮外銷，先做冷凍水產加工廠，再轉冷凍午仔魚，接著收購午仔魚外銷，在台灣水產界，從產地到餐桌的各種流程，陳品罄都有豐富的實務經驗，幾年前還是知名水產公司的襄理。

好友墩煌畫廊老闆賴志明特地到現場打氣。圖／陳品磬提供

在台灣沒有一個女性在午仔魚領域，資歷像她這麼完整的，當她想自創品牌時，好友富秝水產有限公司孔凱鈞答應支持合作，於是決定以『午仔魚女王』為品牌進軍市場，雖然有點霸氣，但卻是名符其實，這是她一生最大的夢想，她是一定要實現的。

自創品牌是一個艱難的挑戰，陳品磬卻不畏懼。其實她的人生本就充滿挑戰，多年前罹患腦瘤動了大手術，身心靈長期處於失衡狀態，讓她跌跌撞撞好些年，但這些人生的磨難並沒有打倒她，反而讓她更堅強，更勇於面對現實。

陳品磬要讓消費者吃到最安全美味的午仔魚。圖／游忠霖提供

陳品磬表示，所謂一午、二鯧、三鮸、四嘉鱲。午魚是台灣排名第一的魚種，富含蛋白質、維生素B6、菸鹼酸、維生素B12，營養價值高。午仔魚肉質鮮美，細膩爽口，富含脂肪，秋末春初的產季，膠質更是豐厚美味。無論蒸烤，肉質滑嫩多汁，是老饕們的最愛。

熱愛藝術的陳品磬，特地邀請書法名家為品牌題字，希望事業與興趣可以融合，在她努力開創事業時，都能有藝術的滋潤，進而打出與眾不同的品牌形象。她很有信心的說，我是台灣第一午仔魚女王，讓我們一起為台灣優質水產打拼。