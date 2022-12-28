南臺灣微醺音樂會 112年1月3日至8日屏東大鵬灣登場

交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）舉辦最Chill、最慵懶的「青洲灣派對」，112年1月3至8日在大鵬灣青洲重磅登場！這場首度與 Gin & Tonic PA(大島琴酒節)跨界合作，是規模盛大的琴酒嘉年華會，從微醺音樂會、青洲灣派對市集到在地小旅行，一連6天的豐富活動很適合呼朋引伴來感受大鵬灣的溫暖，一起看海踏浪、尋美食，還能跟著音樂一起搖擺。

即將登場的「青洲灣派對」系列活動藉由不同音樂元素，塑造海邊慵懶放鬆的氛圍，以「青洲灣人琴味」為主題舉辦調酒比賽及調酒攤位，將海洋藻類風味結合清爽的熱帶水果、屏東的港口茶，特製專屬低酒精風味調酒。並與藝術家朱志康老師合作，打造海景「微醺教堂」的裝置藝術；同時聯合屏東觀光圈與大鵬灣觀光產業聯盟，致力於挖掘屏東當地特色店家、攤商與南臺灣最具特色市集生活品牌LA RUE，在大鵬灣創造屬於屏東最LOCAL、最有氣氛的的沉浸式海景市集。

鵬管處舉辦「青洲灣派對」，跟著音樂一起搖擺，盡情看海踏浪、尋美食。圖／鵬管處提供

另與在地業者豐BAR合作推出無酒精飲品及在地「限定餐飲」；小旅行則推薦預約「大小港邊 熱帶漁林」創生團隊所包裝的漁村體驗遊程或海景SUP體驗，或上KKday預訂「濱海氣氛座位」，將絕美海景及小琉球樣貌盡收眼底。

鵬管處長許主龍表示，配合行政院「向海致敬」政策，青洲灣沙灘經整治變得潔淨宜人，讓遊客擁有親海、近海的友善環境，同時善用屏東總是多5度的氣候條件打造「冬日沙灘生活品牌」為目標，強調「海邊慢活」、「質感休憩」，藉由音樂、料理、生活市集及文化旅行等活動，帶動地方產業發展與擴大整體觀光熱潮，更多活動資訊請上大鵬灣臉書粉絲團或活動網站: https://www.qingzhouparty.com/ 查詢。(飲酒勿開車，未成年請勿飲酒)