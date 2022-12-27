Kia總代理台灣森那美起亞聯手高雄榮信汽車 打造全新鳳山展示中心及服務中心

Kia邁入品牌新紀元後，總代理台灣森那美起亞持續以品牌精神「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」為核心，並將品牌推廣落實於Product、Experience、People三大策略面；除致力於導入最新世代車款之外，更持續擴大布建銷售與服務網路，並提升顧客嶄新尊榮體驗。繼2022年已相繼開幕的數座全新品牌識別展間之後，Kia總代理台灣森那美起亞攜手經銷商夥伴榮信汽車，於高雄鳳山共同打造全新Kia CI 2.0展示中心，正式宣布盛大開幕！全新Kia高雄鳳山展示中心位在高雄市鳳山區自由路426號，除以全新CI識別打造溫暖尊榮的賞車空間外，更擁有便捷的交通優勢，具體實踐「Experience體驗」的品牌發展策略，將為南部地區的Kia車主及消費者提供更完善優質的服務。

展示中心內部以棱角分明的簡約設計搭配黑白元素，散發未來感氣息，同時透過燈光點綴，營造開闊的視覺空間感。 圖/業者提供

於高雄及屏東地區在地深耕達20年之久的榮信汽車，擁有多年銷售以及維修服務經驗，2022年起更與Kia總代理台灣森那美起亞攜手合作，正式加入Kia營運行列。Kia鳳山展示中心鄰近衛武營國家藝術中心，且正面對三井購物中心LaLaport規劃基地，可說是坐落於高雄市未來的一級商圈。交通上，並能快速連通台1線及國道一號，同時具備優越的地理位置與便捷的交通優勢。 此外，為提供與日俱增的Kia車主最無微不至的服務，維修保養服務中心特選定於與展示間距離僅約5~6分鐘車程、位於苓雅區武營路的地點，以佔地面積近500坪全新打造，加上專業技師團隊、親切的服務人員、與白金客休區的售後保養維修，提供車主最快速便利且尊榮的服務體驗。

客戶休憩區以大量木質建材，搭配溫暖燈光照明，營造貼近自然且無壓力的氛圍。 圖/業者提供

展示中心外觀以Kia全新的CI 2.0品牌識別亮相，內部以棱角分明的簡約設計搭配黑白元素，讓整體散發未來感氣息。此外，透過燈光的點綴，不僅營造更開闊的視覺空間感，讓賓客們能輕鬆地細細品味賞車，同時也讓Kia新世代車款在光影的變化照映下，展現由全球頂級設計團隊所打造的獨到美學。展示中心內部，精心打造了舒適的專屬客戶休憩區，休憩區並以圓潤建築輪廓與大量木質建材交錯運用，搭配溫暖的燈光照明，打造貼近自然、無壓力的設計感。

Kia總代理台灣森那美起亞與榮信汽車，共同選定高雄市人口第一大區的鳳山區建置全新展示中心，除了實踐台灣森那美起亞深耕台灣市場的堅定決心之外，更期望以全面質量提升的銷售和售後服務，滿足南台灣市場的需求。台灣森那美起亞未來也將持續實踐品牌發展策略中「Experience體驗」的核心理念，持續積極拓展銷售通路，強化服務能量，帶給車主絕佳的賞車體驗及維修服務。