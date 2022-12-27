Kia總代理台灣森那美起亞聯手高雄榮信汽車 打造全新鳳山展示中心及服務中心

全新Kia高雄鳳山展示中心於12月26日盛大開幕，Kia總代理台灣森那美起亞攜手經銷商高雄榮信汽車為顧客帶來創新服務體驗，滿足南台灣市場的需求。圖/業者提供
全新Kia高雄鳳山展示中心於12月26日盛大開幕，Kia總代理台灣森那美起亞攜手經銷商高雄榮信汽車為顧客帶來創新服務體驗，滿足南台灣市場的需求。圖/業者提供

Kia邁入品牌新紀元後，總代理台灣森那美起亞持續以品牌精神「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」為核心，並將品牌推廣落實於Product、Experience、People三大策略面；除致力於導入最新世代車款之外，更持續擴大布建銷售與服務網路，並提升顧客嶄新尊榮體驗。繼2022年已相繼開幕的數座全新品牌識別展間之後，Kia總代理台灣森那美起亞攜手經銷商夥伴榮信汽車，於高雄鳳山共同打造全新Kia CI 2.0展示中心，正式宣布盛大開幕！全新Kia高雄鳳山展示中心位在高雄市鳳山區自由路426號，除以全新CI識別打造溫暖尊榮的賞車空間外，更擁有便捷的交通優勢，具體實踐「Experience體驗」的品牌發展策略，將為南部地區的Kia車主及消費者提供更完善優質的服務。

展示中心內部以棱角分明的簡約設計搭配黑白元素，散發未來感氣息，同時透過燈光點綴，營造開闊的視覺空間感。 圖/業者提供

於高雄及屏東地區在地深耕達20年之久的榮信汽車，擁有多年銷售以及維修服務經驗，2022年起更與Kia總代理台灣森那美起亞攜手合作，正式加入Kia營運行列。Kia鳳山展示中心鄰近衛武營國家藝術中心，且正面對三井購物中心LaLaport規劃基地，可說是坐落於高雄市未來的一級商圈。交通上，並能快速連通台1線及國道一號，同時具備優越的地理位置與便捷的交通優勢。 此外，為提供與日俱增的Kia車主最無微不至的服務，維修保養服務中心特選定於與展示間距離僅約5~6分鐘車程、位於苓雅區武營路的地點，以佔地面積近500坪全新打造，加上專業技師團隊、親切的服務人員、與白金客休區的售後保養維修，提供車主最快速便利且尊榮的服務體驗。

客戶休憩區以大量木質建材，搭配溫暖燈光照明，營造貼近自然且無壓力的氛圍。 圖/業者提供

展示中心外觀以Kia全新的CI 2.0品牌識別亮相，內部以棱角分明的簡約設計搭配黑白元素，讓整體散發未來感氣息。此外，透過燈光的點綴，不僅營造更開闊的視覺空間感，讓賓客們能輕鬆地細細品味賞車，同時也讓Kia新世代車款在光影的變化照映下，展現由全球頂級設計團隊所打造的獨到美學。展示中心內部，精心打造了舒適的專屬客戶休憩區，休憩區並以圓潤建築輪廓與大量木質建材交錯運用，搭配溫暖的燈光照明，打造貼近自然、無壓力的設計感。

Kia總代理台灣森那美起亞與榮信汽車，共同選定高雄市人口第一大區的鳳山區建置全新展示中心，除了實踐台灣森那美起亞深耕台灣市場的堅定決心之外，更期望以全面質量提升的銷售和售後服務，滿足南台灣市場的需求。台灣森那美起亞未來也將持續實踐品牌發展策略中「Experience體驗」的核心理念，持續積極拓展銷售通路，強化服務能量，帶給車主絕佳的賞車體驗及維修服務。

Kia新世代車款在光影的變化照映下，展現全球頂級設計團隊打造的獨到美學，讓賓客們能細細品味賞車。 圖/業者提供
文 于模珉

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