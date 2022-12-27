尚騰汽車集團參與台灣保時捷慈善公益拍賣 拍下全球唯一911 Carrera GTS在臺50周年紀念款

尚騰汽車集團近年來除了積極拓展汽車事業版圖外，對於參與慈善活動、關心社會公益事務更是不遺餘力。這次特別參與由台灣保時捷所舉行的『911 Carrera GTS保時捷在臺50周年獨步紀念款』公益拍賣活動，最終由尚騰汽車集團董事長高易誼一舉拍下這款十分稀有的典藏名車，拍賣所得收益將全數挹注台灣保時捷「夢工程計畫」的合作夥伴，為這場別具意義的公益慈善活動畫上完美句點！

尚騰汽車集團董事長高易誼表示：「尚騰汽車積極參與慈善活動和關心社會公益事務，適逢台灣保時捷慶祝PORSCHE在臺50周年，尚騰汽車不僅積極共襄盛舉，更以實際行動支持品牌及公益活動，對此我們備感榮幸。”911 Carrera GTS保時捷在臺 50 周年獨步紀念款”擁有全世界獨一無二的專屬印記，面對如此與眾不同的細節，絕對值得收藏擁有。此次活動拍賣所得將捐助台灣保時捷夢工程計畫的合作單位，這也是我們所樂見其成的。未來，尚騰汽車將持續深耕台灣汽車市場，提供更多元的服務給支持我們的車主和車迷朋友。」

劃時代的經典傳承，讓保時捷成為夢想的代名詞。隨著時光的演進積累出屬於臺灣的深厚底蘊，如同 911 歷經時光的考驗和淬鍊，得以成就不凡。在臺 50 年來，保時捷乘載著初衷，以先鋒精神與時俱進，以在地情懷持續創新，成為眾人心目中的經典。911 Carrera GTS保時捷在臺50周年獨步紀念款，以許多獨特的外觀設計與內裝細節來紀念保時捷來台50年的長遠時光。外觀設計透過層峰綠的車身塗裝象徵披覆台灣的亞熱帶山林，同時以一道啞光白線條勾勒出台灣輪廓，島嶼中央以保時捷 Logo作為妝點，展現出台灣寶島獨有的絕美地貌之美。

「911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款」作為全球唯一的典藏車款，除了嵌上「50 Years Porsche in Taiwan」專屬字樣的鋁合金自發光門檻，副駕駛座前方的中控台上也施有「911 Carrera GTS 50 Years Porsche in Taiwan」專屬字樣，中央置物盒蓋上施以獨特的台灣海岸線與「50」字樣的專屬徽印。外觀細節上也有獨特設計，尾燈線條中以消光黑呈現「PORSCHE」字樣，左後側窗內側「Sonderwunsch」徽飾寓意為「特殊願望」，特別彰顯其「獨步紀念款」之名，在在展現出其獨一無二的非凡之處！尚騰汽車表示，預計將在新北保時捷中心、台南保時捷中心、台南保時捷都會概念店，以及將於明年重新開幕的大鵬灣國際賽車場，接續巡迴展出這輛意義非凡的車款，與所有保時捷車主及喜愛PORSCHE的車迷朋友們共同分享這份無限喜悅。