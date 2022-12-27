百萬內入主全速域ACC七人休旅最後倒數　 URX NEO歡慶熱銷價格調整延至農曆年後

全新上市的LUXGEN URX NEO憑藉風萬種的時尚簡約風格，加上全新升級的全速域ACC等科技配備，上市即熱銷，廣獲消費者喜愛與支持，不但使月銷量成長率翻倍，更提前超越明年元月規劃的的生產量，LUXGEN為感謝眾多消費者的青睞，決定延後原2023年價格調整計畫至農曆年後，LUXGEN要讓每個台灣的家庭都能輕鬆開新車、過好年，今年返鄉就開全新URX NEO！

全新上市的URX NEO 7人樂活版（建議售價98.8萬元），升級包含全速域ACC在內等多項配備還逆勢降價，成為市場上唯一百萬內七人座SUV，更是LUXGEN最熱銷的主力車型！然而受國際原物料波動影響，LUXGEN全車系原擬於2023年進行價格調整以反映成本，整體各車型漲幅預計落在1~2萬元不等，這次為了回饋消費者的支持與慶賀URX NEO熱銷，LUXGEN持續向各供應廠商協調、並積極提出元月生產加量需求，特別延至農曆新年後全車系再實施價格調，讓年節期間有返鄉、出遊需求的消費者，都能有機會在百萬內入主配備全速域ACC的七人座休旅車！

URX NEO從外觀到內裝，貫徹了於n⁷上首發的純粹亮點設計語彙，以大氣簡約的品牌銘牌和無邊際點陣式水箱護罩，展現次世代新能源車的最新造型風格，搭配時尚亮眼的璀璨金、星曜灰車色，展現風情萬種的嶄新調性。URX NEO針對駕駛的人因介面升級至LUXGEN THINK+ 5.0將AR view 的解析度提升至120萬畫素，再透過兩大主流車載系統手機媒介服務的導入，讓手機連動功能輕鬆又簡便，無論是導航或聽音樂，都能隨插即用，更佳符合現代人的日常使用習慣。加上全車系升級搭載具備ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop & Go）的ADAS先進駕駛輔助系統，讓您開車更輕鬆，大幅降低長時間及高速的路況下的疲勞感、解放您緊張的雙腳。URX NEO不只是一台適合每個人的多功能休旅，更是一台能展現每個人專屬性格與樣貌的精品SUV！同時，URX NEO大生活家版的「風情萬種專案」也延長至1/19（四）：送您限量Two-Tone歐風雙彩車色（價值15,000元），免費升級LINK+智聯網系統（價值15,000元），讓您用手機即可一鍵遠端掌握各種車輛狀態（可遠端遙控車輛啟動與一鍵清新功能）。讓您以凌駕同級國產車的優惠價格，擁有最新科技與彈性空間配置，想成為風情萬種大生活家的您，絕對要把握此次最佳百萬內入手七人座SUV的機會，邀請您蒞臨賞車、試乘。欲知更多車款優惠詳情，歡迎至LUXGEN官網預約來店賞車，或電洽客服專線0800-588-088，一起與URX NEO成為更加美好的自己！