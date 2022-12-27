2022富邦長春公開賽 明日(2/28)點燃封關戰火

TSPGA台灣長春職業高爾夫巡迴賽年度壓軸大賽—擁有20年悠久輝煌歷史的2022富邦長春公開賽，明(12/28)日將在台灣高爾夫俱樂部(老淡水球場)點燃年度封關戰火，將有98名職業選手參與競逐新台幣350萬元總獎金(一般長春組300萬元；超級長春組50萬元)，另外還有5名希望透過國際水準的職業大賽洗禮來磨練球技的業餘小將。上屆比賽(2020年)在延長驟死賽靠再見博蒂技壓陳志忠的老淡水名將呂文德，本週將全力尋求二連霸、同時也是他個人歷來第四座富邦長春公開賽冠軍。

呂文德可以說是國內男子比賽的常勝軍，也是國內高壇公認練球最勤勞的職業選手之一。目前高居TSPGA台巡賽獎金排名第一的呂文德，全年迄今出賽11場比賽有高達10場都打進前五名，其中包括三座冠軍以及四次獨居或並列亞席，另外更「跨界」回頭參加50歲以下的正規PGA台巡賽，今年還留下一次晉級前十名的難得記錄。對於自己本週的衛冕機會，呂文德表示「一半、一半，一切順其自然。」不過看到大會今年特別為冠軍選手訂製的藍色夾克時，呂文德開玩笑地表示「它看起來好像與我滿合身的！」另一方面，生涯累積已拿下驚人的63座冠軍(包括兩屆富邦長春公開賽)的盧建順，今年有一半以上的時間都在日本長春巡迴賽征戰，12場比賽有三場打進前10名，最佳成績是並列第三。之前也曾征戰美國長春巡迴賽的盧建順，賽前分享他個人的推桿與短桿的秘訣只有四個字「熟能生巧」。盧建順打完27日的配對賽後表示，老淡水球場的狀況很好，「果嶺的速度頗快，有Championship(錦標賽)的水準！」

富邦集團董事長蔡明忠賽前表示，富邦長春公開賽已有20年歷史，是富邦集團贊助歷史最久的高爾夫賽事，比賽扣除去年因為疫情嚴峻停辦一年，今年是第19屆，青少年傳承營則是第14屆。蔡明忠透露20年前他得知好友謝敏男老師拿下生涯第50座冠軍後，原本要舉辦一場50桌的慶祝餐會，但謝老師認為與其花錢吃飯，不如把錢省下來辦比賽，讓選手們有更多的磨練成長，並擁有更多進軍國際舞台的機會。蔡明忠有感於謝老師在球界取得如此高成就後，依然念茲在茲地提攜後進，他也表示「富邦有幸追隨謝老師持續舉辦這場比賽，為台灣的高球運動發展盡一份心力，實屬榮幸。」

富邦集團董事長蔡明忠(左2)、台灣高爾夫俱樂部會長陳彥豪(左1)、國寶級長春老將謝敏男(右2)與TSPGA台灣長春職業高爾夫協會理事長張德雄(右1)在職業業餘配對賽合影。 圖／業者提供

而為了迎接這場壓軸的年終大賽，老淡水球場賽前嚴陣以待，特別把長草區的長草留了一個月沒剪，目前高度已經接近10公分，另外，果嶺上小白球的滾動速度也配合大會裁判組的要求，維持在每秒8至9公尺的偏快速果嶺水準。後天將參與兩回合超級長春組賽事的國寶級老將謝敏男，昨(12/26)日也率領長春名將盧建順、呂文德、沈忠賢，以及旅美名將潘政琮、旅韓女將陳宇茹與台巡賽新星王偉軒等人，在青少年傳承營中與業餘小將們熱烈互動交流，完成老中青三代共聚一堂的高球經驗傳承。今年五位受邀參加傳承營與正式比賽的業餘選手，包括旅美小將陳季群，以及揮桿一左一右的兄弟檔陳霆宇與陳佑宇，另外還有老淡水球場培訓的陳瑋利與今年台青盃冠軍葉佳胤。

主辦單位今天(12/27)以職業業餘配對賽為比賽暖場，邀請來自銀行、人壽保險、證券、產險、贊助商及球場的貴賓以球會友、共襄盛舉，比賽採新新貝利亞制，最後由老淡水球場理事呂永裕以76桿拿下總桿冠軍；另外，業餘貴賓郭正財則以72桿贏得淨桿冠軍。總獎金350萬元的正式比賽明天上午7點起將由長春組率先登場，衛冕冠軍呂文德預計上午8:10從第一洞出發，去年亞軍選手陳志忠以及盧建順則分別於8:40與8:20從第一洞開球。比賽不收門票，歡迎觀眾免費進場為喜愛的選手加油。博斯高球二台預計明(12/28)日起每天晚上11時，播出本場賽事的當天精華。