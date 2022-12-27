Ionex宣布2,000座換電站達標 自信問鼎2024電車冠軍

全球機車專業品牌光陽工業KYMCO旗下電動車品牌Ionex從2021年三月發表Ionex 3.0以來，短短不到兩年時間電力全開，今天(12/27)，光陽集團董事長柯勝峯即正式宣布，Ionex成功達標2,000座換電站佈建目標！同時更宣布攜手台灣物流領導品牌「新竹物流」，藉由Ionex光陽電動車所提供的最佳綠能解決方案與新竹物流在全台縝密的物流網絡，加速落實綠能應用，為市場展現企業接軌綠能的絕佳典範。

Ionex光陽電動車亦積極搶攻市場，銷售表現氣勢如虹！特別在今年「全面佈局」發表會中以四大車系六新款式震撼電動機車市場，銷售也突破自身新高，11月市佔率達到11.7%創歷史新高，12月最新戰報迄今1,222台，總市場6,596台，Ionex光陽電動車市佔率高達18.5%，再次創下上市以來最新高點紀錄，有望在今年連續兩個月拿下電動機車銷售第二名，更奪得2022年電動機車市場亞軍；此外，Ionex也持續穩定成長，相較於去年成長率達120％！

柯勝峯董事長宣布2023年Ionex電動車將達成2,600座換電站目標，期勉Ionex團隊持續拓展電動機車市場，以更快的佈建速度，打造更廣的站點及更綿密的電網！ 圖/業者提供

車主增加亦代表換電需求的提升，自2021年3月發表Ionex 3.0以來，Ionex以驚人速度佈建全台換電網絡，首年站數即迅速達成908站，而後更以平均一天2.5站的超高效率，順利在2022年達成2,000站目標！Ionex 3.0 積極以三向空間維度擴展，首先在人口集中的六都，佈建佔比為67%、占地寬廣的非六都區域則為33%。同時，Ionex深入民眾生活圈，將56%的換電站建置在台灣民眾最熟悉的機車行，與其他如加油站、連鎖門市、賣場等生活場景，提供最便利、最貼近民眾的換電站點。此外，Ionex也積極開通熱門景點路線，包括在跑山騎士最喜歡挑戰的「西進、東進武嶺」沿路佈建Ionex換電站，無論東西雙向皆通行無阻；南部車友如果想到阿里山風景區，沿途Ionex電池交換站也會是Ionex車主最好的旅伴！而北部山區的「拉拉山路線」也陸續佈建中，透過高密度及高廣度的換電站點，讓Ionex車主無論是上下班通勤或假日旅遊出行，都能騎著Ionex光陽電動車輕鬆暢行全台。光陽集團董事長柯勝峯進一步表示，Ionex放眼2023年，將持續提升全台換電站的綿密度，目標於2023年底突破2,600座換電站，讓車主們可以「隨時、隨地、隨心換電」！柯勝峯董事長說『：Ionex光陽電動車獲得眾多消費者的大力支持與廣泛好評，我們有信心持續大步向前，目標2024年成為台灣電動機車龍頭品牌，回應大家的殷切期待！』

Ionex光陽電動機車在商務應用市場中扮演著極為重要的角色，除了協助合作夥伴建立良好的社會形象外，更能真正協助企業進行營運模式的發展與轉型。KYMCO集團董事長柯勝峯表示：「透過兩家品牌的結盟，以綠能作為核心價值結合雙方的專長與優勢，實踐企業接軌國際趨勢的全方位電動車解決方案，能達到強強聯手、共創雙贏的局面。」仰德集團副執行長謝漢章亦在出席活動後表示：「士林電機因應全球淨零碳排趨勢，日前特別成立『綠巨能』組織，全力搶攻綠色經濟市場，其中『綠能應用』更是發展重點；而新竹物流此次與Ionex的結盟合作，則是綠能運具應用到物流網絡的最佳體現，透過Ionex 所提供的電動車解決方案，相信能在最短時間內實現零碳排運具電氣化的目標。」