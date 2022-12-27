統一獅年度總冠軍紀念酒 「致敬傳奇，成就未來」

統一獅隊與金門酒廠合作即將邁入第十二年，曾推出「統一獅年度總冠軍紀念酒」，以紀念在CPBL歷史寫下歷史佳話的2020年度統一獅總冠軍，銘記絕地逢生的反擊，越戰越勇的猛獅精神。「58」這個數字更象徵統一獅隊與金門高粱「致敬傳奇，成就未來」的理念，在各自的領域上綻放光芒。

2022中華職棒總冠軍賽落幕，統一7-ELEVEn獅雖然今年無緣晉級總冠軍賽，但「嘟嘟」潘威倫與「王牌」胡智為在今年球季仍有相當亮眼的表現。潘威倫在今年達成投出3萬顆球紀錄，為中職史上第一人，締造空前紀錄；有MLB大聯盟經驗的胡智為是今年獅隊重要戰力，唯一整季都在一軍的先發投手，兩位球員在獅隊都有極大貢獻。

在獅隊效力滿20年的潘威倫即將面臨退役，轉職等球涯轉捩點，但潘威倫認為最重要的是調整好狀態，只要身體狀況許可，仍想以球員身分繼續為獅隊打拼。而在眾多後輩投手中，潘威倫最看好從身形到球路都與他相似的胡智為，但潘威倫認為胡智為比全盛時期的他更有氣勢。胡智為說，雖然未來很難再打破嘟嘟的3萬顆投球紀錄，他也會致敬嘟嘟堅持不懈的練球精神，以及冷靜面對任何賽事的沉穩心態，期望明年球季能以平常心去面臨所有困境。

統一獅隊與金門酒廠合作，曾推出「統一獅年度總冠軍紀念酒」，以紀念在CPBL歷史寫下歷史佳話的2020年度統一獅總冠軍。圖／業者提供

中華職棒宣布明年4月1號開啟新賽季，相信潘威倫與胡智為兩大投手調整好狀態，重整旗鼓，為明年賽季做好準備，想必在球場上會有更耀眼的表現，再次帶領統一獅重返榮耀。



(「統一獅年度總冠軍紀念酒」於金門縣酒類商業同業公會通路販售，建議售價$2,020元。 )



警語：未滿十八歲請勿購買集飲酒；開車不喝酒，喝酒不開車；飲酒過量有害身心健康！