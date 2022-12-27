最新Sun Flower三花誌出刊 引領讀者漫遊古都美饌

最新三花誌出刊，第12期三花誌從三花鹿港專門店出發，帶大家見證昔日風華文化古都 —「鹿港」。沿著鹿港蜿蜒曲折的小巷漫遊，老街、半邊井、十宜樓，對比現代建築，新舊並陳的景致，有著穿梭古今的奇妙感受。獲選三花育才計畫的鹿港高中，在文化氛圍的薰陶下，展現優異成果。當然也不能忽略深具當地特色的美食文化，保有古法製程加上一點創新，就是屬於鹿港的好滋味。首屆三花青少年高爾夫邀請賽，是三花特別為13-24歲業餘選手提供的競技平台。賽況激烈程度不亞於正規賽；屏東歸來國小在加入三花菁英種子學堂後，以培訓空手道好手為目標，落實推動體育運動向下扎根的決心。三花日料達人為讀者演示歲暮天寒冬令美味，令人食指大動。精彩內容，全都在本期的三花誌裡，錯過可惜。

鹿港早期是商貿繁榮的富裕港都，吸引大量仕紳家族定居，文人、商賈的聚集，使鹿港人文薈萃、學風鼎盛。不僅商業交易熱絡，更促進各種文化藝術的蓬勃發展。昔日鹿港還有「三不見」的稱號，分別是:不見天，指得是路上生意興隆，街道上綿延不絕的棚架遮住天；不見地是指地上鋪滿紅磚塊，所以不見泥土地；不見女，三寸金蓮不好走加上不宜露面。從前有三不見，現在則是鹿港三多，即「古蹟多」、「小吃多」、「人文匠師多」。古建築數量及密度超高，令人驚豔。三步一小廟，五步一大廟，是鹿港最佳寫照。不僅帶給人們安定的力量，更是文化資產的瑰寶。古老建築的存在印證了鹿港深厚的文化底蘊，值得來一趟深度之旅。沿著三花鹿港專門店周圍穿梭，就能發掘很多特色小吃。老宅內的西式甜點、傳統麵茶加上日式刨冰、百年老店水晶餃、傳承三代的肉圓，每一口都令人充滿驚喜。

鹿港高中108年獲選加入「三花高職育才計畫」，學生們不用擔心經費問題後，持續有許多優秀的學習成果產出，充分展現出活力蓬勃、正向積極的學習精神與優質風範。輔導學生考取多元證照、鼓勵參加多元技能訓練及專題競賽。其中，水產養殖科參加全國專題製作競賽得獎數常為全國之冠，成績斐然。三花棉業對於體育運動的推廣一直不遺餘力，最廣為人知的就屬高爾夫球運動。除職業選手賽外，今年特別舉辦首屆三花青少年高爾夫邀請賽，為13-24歲的業餘選手提供競技的平台。年僅13歲的B組冠軍就是三花高爾夫獵鷹計畫的重點培訓選手之一。不只廣高爾夫球運動有好成績，屏東歸來國小在加入三花菁英種子學堂後，以培訓空手道好手為主要目標，曾獲得全國中正盃空手道國小男子團體總成績季軍、福爾摩沙盃空手道比賽七連霸等佳績。三花基金會多年的關照與經費挹注，讓學生可以專注在訓練上，是三花落實向下紮根理念最棒的回饋。未來企業將持續投入更多資源，為培養更多明日之星而努力。

三花棉業自1969年創立以來，從專業襪子工廠延伸到內衣褲、毛巾，更拓展至食衣住行各領域，以舒適生活提案者的角色，提供消費者品質優良的商品、多元的服務為己任。這本三花誌手札，是想要把地方的美、人文故事傳達給大家，深入淺出的撰寫方式讓每個人都能輕易閱讀。

《Sun Flower三花誌》VOL. 12已經發行，歡迎有興趣的民眾至三花直營門市及各大百貨專櫃免費取閱。《Sun Flower三花誌》電子書同步於三花棉業官網 https://www.sf.com.tw/about.aspx?parentid=13線上閱讀及下載。