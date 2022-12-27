力麗觀光拓南部據點 花季度假飯店成為新成員

文/葉圳轍

擁有頂級湯泉及設施的高雄花季度假飯店，正式成為力麗觀光飯店集團(5364)新成員；力麗董事會日前決議通過「花季度假飯店合作經營案」，雙方於今(27)日正式簽訂合作契約，明(2023)年1月1日起，花季飯店將改由力麗團隊管理、經營，也成為力麗觀光飯店集團南部的新據點。

花季度假飯店董事長翁玉珠表示，後疫情時代飯店經營必須朝多角化發展，此次攜手力麗共享資源與管理，期強化花季的頂級湯泉及服務，讓追求靜謐旅宿體驗的客群，提供無盡的度假享受與無瑕的感官體驗。

花季度假飯店具備頂級溫泉飯店服務與禪風雅緻景觀空間。圖/花季度假飯店提供

力麗觀光董事長蔡宗易表示，透過彼此合作，強強聯手打造多元品牌價值，提供新型態的優質旅宿體驗，也將為該集團業務成長提供新動能。

據悉，力麗觀光集團目前旗下經營的飯店品牌包括：力麗哲園日潭館與月潭館、力麗馬告生態園區棲蘭山莊與明池山莊，以及國際連鎖品牌「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「花蓮力麗華美達安可酒店」與「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」等；花季度假飯店加入後，力麗觀光將協同宜蘭力麗威斯汀度假酒店與日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 (預計2023年第二季開幕運營)，同步於台灣北中南提供湯泉休憩與旅宿餐飲服務。

蔡宗易強調，力麗進駐後，花季度假飯店之原有會員權益將不受任何影響。另外，力麗觀光所屬之LeaLea Club會員，於花季度假飯店享有會員專屬訂房優惠及點數累積之會員禮遇；同時，力麗觀光聯合住宿券及房型升等券、假日免加價券、現金抵用券等相關贈品券，亦一併適用於花季度假飯店。

花季度假飯店出雲風呂大眾裸湯實景。圖/花季度假飯店提供

花季度假飯店的湯泉屬無色無味低溫中性碳酸泉，源自日治時代即已開發的百年優質湯泉，素有「美人冷湯」之稱。該飯店園區面積約7,000坪，有54間湯泉景觀客房，周邊臨近大崗山生態園區、大崗山高爾夫球場、盤龍峽谷一線天、月世界地景公園、崗山之眼與旗山老街等，國三田寮交流道下3分鐘車程即可抵達，交通便捷。