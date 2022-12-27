帝圖2022秋季拍賣再創市場紀錄 張大千摩登仕女2.3億元成交

「帝圖藝術拍賣會」於2022年12月25日舉辦秋季拍賣會圓滿收官，「國之重寶、千百之一」再續大風堂秘藏專題作品全數100%成交，法人估計三件作品成交逾2.5億元，該專題當中由張大千《「摩登仕女」圖》重量領銜，以新台幣2.3億元成交，一舉創下張大千仕女題材世界前三貴拍賣市場紀錄，並同時創下台灣書畫新拍賣價格紀錄。另專題當中張大千自用印「春愁怎畫」方章，以新台幣1,000萬元落槌，再創張大千自用印世界紀錄。整體而言，帝圖藝術2022秋季拍賣會持續譜寫市場全新紀錄，為書畫藝術拍賣市場注入一劑強心針。12月秋拍成交金額創新高，帶動本公司今年度拍賣總成交金額有望持續成長，去(2021)年本公司含佣金之拍賣總成交金額逾9.7億元。

帝圖2022秋拍「近現代及古代書畫」專場繳出眾多最高紀錄及亮眼成績單，重要亮點「國之重寶、千百之一」專題領銜拍品張大千傳世佳作《「摩登仕女」圖》，以新台幣2.3億元成交。1944年，張大千前後寫繪了數件重彩仕女或女性歷史人物作品，若說大千敦煌歸來後，筆下女性人物作品，最具代表性者，古代女性當推《紅拂女》，現代女性則非此次推出《摩登仕女》莫屬，因此繼兩件《紅拂女》分別於2013及2014年創下7,130萬人民幣、6,620萬港幣成交後，本次帝圖拍賣《摩登仕女》，終在2022年締造張大千仕女題材第三高價紀錄。此外，LOT 6002 大風堂自用印 方介堪篆刻 封門青田平頂「春愁怎畫」方章競標過程精彩熱絡，自60萬元起拍，多組買家持續追價至1,000萬元落槌，突破6月份春拍大風堂自用印「老棄敦煌」方章之900萬元落槌紀錄，並再次刷新張大千自用印世界紀錄。

張大千《「摩登仕女」圖》傳世佳作重量領銜，以新台幣1.95億元落槌。圖/帝圖藝術拍賣提供。

此外，「近現代及古代書畫」專場佳績頻傳，台北首現「揚州八怪及法書四家」專題，當中以LOT 3014 鄭板橋《蔡邕書骨氣洞達篆隸行草綜合體大中堂》420萬元落槌領銜。場內亮點另有「渡海三家專區」專題集結眾多渡海三家精采佳作，推出LOT 3089 溥心畬《白鹿仙人圖》，自60萬元起拍，場內踴躍追價至新台幣600萬元落槌。此次拍賣焦點另有「藝苑宗師，蔚為國光—台北重要藏家」專題，徵集到1982年大千先生獲頒「中正勳章」最高榮譽同年之作，其中LOT 3038 張大千《憶寫富春江嚴陵瀨圖》以新台幣1,000萬元落槌，足見張大千魅力。本次帝圖藝術秋季拍賣會呈獻眾多書畫重量名跡，可看到傳承有序的生貨、精品再次受到市場高度追捧。

此外，本次秋拍現代與當代藝術專場及古董珍玩專場成績斐然，古董珍玩專場圖錄封面拍品重量級呈獻LOT 1097 清中期 翡翠冰種觀音一對 併Cartier典藏原裝盒，自新台幣600萬起拍出價踴躍，以1,000萬元落槌，帶動現場熱烈競價氣氛。而現代與當代藝術專場中，帝圖藝術此次特與藏家合作推出「以藝弘願：無底價義賣專區」，匯集包括劉國松、劉其偉、王沂東、常玉等人作品近20件，當中LOT 2051 劉國松《流動的山峯》，自5,000元起拍，一路喊價至新台幣210萬元落槌，成交倍數達420倍，為場內一大矚目焦點。本次帝圖秋拍眾多珍品齊聚精彩紛呈，台灣生貨持續吸引買家踴躍參與競拍，迭創拍賣佳績與刷新藝術家拍賣市場紀錄，可見後疫情時代書畫及藝術拍賣市場信心回溫。