堤諾比薩 x KitKat巧克力聯名推出巧脆系列 「星型比薩」、「巧克力炸雞」陪你甜蜜迎聖誕慶跨年

聖誕節是年底傳遞心意的重要時節，隨著國內疫情鬆綁，不少人已迫不及待相揪親朋好友外出聚餐開趴，透過美食共享，創造專屬的節慶回憶。堤諾義大利比薩看準巧克力帶來的應景歡樂氛圍，首次與百年巧克力品牌KitKat攜手合作，聯名推出多款獨家餐點，不只將比薩做成星型甜點，更將店內人氣鹹食開胃菜，搭上甜蜜不膩KitKat抹醬與脆片，甜鹹交錯新滋味，顛覆你的味蕾想像。期間限定開賣包括：巧脆棉花糖可可甜星比薩、巧脆經典脆脆炸雞、巧脆脆薯啵啵球、巧脆濃醇可可等。

聖誕樹頂星型比薩，聚餐打卡超吸睛

歲末年終總是伴隨低溫濕冷天氣，最適合用濃郁香甜的巧克力暖心暖胃，趕走潮濕寒冷。堤諾特色餐點「星型甜星比薩」，是消費者主餐後必點的人氣甜點。

此次聯名新品「巧脆棉花糖可可甜星」比薩，手工揉製黑色可可麵團，400度高溫烘烤出義式Q彈餅皮，內餡為KitKat經典可可威化抹醬，融合奶香起司絲，再鋪上棉花糖與KitKat脆片，口感香濃滑順，層次豐富，最後放上蝴蝶餅乾創造立體視覺效果，像聖誕樹頂的星星，點亮節慶色彩，一上桌即成為IG打卡亮點。單點$199，消費雙人套餐只要加$119，即可甜蜜加購一份。

鹹食巧克力開胃菜，鹹甜交錯新魅力

巧克力總以甜點搶鏡之外，搭配鹹食則是充分展現出不同魅力。堤諾將店內開胃小點：經典脆脆炸雞、黃金脆薯、紫薯啵啵球，結合濃郁KitKat可可威化抹醬及KitKat脆片，鹹甜風味衝擊你的想像，滋味卻意外美好，是令人食慾大開的開胃美食，值得一試。

寵愛巧克力控，「鐵粉小套餐」超值$299

寵愛巧克力控，同步推出「巧脆鐵粉小套餐」特價$299，內含巧脆棉花糖可可甜星及巧脆濃醇可可各一份，輕鬆享受甜點及飲品，全台堤諾比薩門市熱賣中，數量有限售完為止。