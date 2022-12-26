萊爾富Hi-Life VIP APP最低下殺3.2折起 讓小資族安心過好年

2022年即將進入尾聲，隨著農曆年將至，許多人也開始盤點荷包，準備年節必要開銷，其中，包紅包更是過年少不了的過節儀式感之一，不僅象徵著打拚一整年的成果，同時也是團聚時給予家人的祝福與心意。自2017年4月起萊爾富即領先同業，首家透過線上APP提供「商品預購可跨店取貨服務」，即「整買零取」功能，以量販價一次購買，分批跨店兌換取貨，無須擔心囤貨問題，甚至還可轉贈親友，受到民眾青睞。

萊爾富日前公布2022年Hi-Life VIP APP內的整買零取年度熱賣TOP 5品項，分別由現煮咖啡、鮮奶、冷藏飲品、異業票券與日用品等五大類別，成為今年最熱銷的前五強，其中又以Hi Café 大杯拿鐵咖啡穩居熱銷排行榜冠軍。

為讓小資族在年前省一波，萊爾富Hi-Life VIP APP內的整買零取也精心規畫一系列省錢救荷包的優惠，包含節慶限定的聖誕跨年趴、Hi Café 咖啡、小資組合優惠、豆漿牛奶、飲料冰品、人氣食品、鮮食冷凍品、日用品、餐飲券等主題館別，商品最低3.2折起，讓小資會員安心過好年，荷包輕鬆省。

找回記憶中的年味，萊爾富推出大稻埕名店聯名新品，買指定年味還能兼做愛心。圖／萊爾富提供

瞄準民眾喜愛朝聖名店品嘗美食與感受年味的儀式感，萊爾富特別以發源地大稻埕迪化街為發想，把台北具代表性的春節氛圍帶入萊爾富。攜手在地知名店家鯉魚The Carp與稻舍Rice & Shine聯名開發2款鮮食新品—烏金臘香炒飯和古早味紅燒肉飯，讓民眾能便利品嘗年味，找回過年的記憶。

萊爾富Hi-Life VIP APP內的整買零取商品最低下殺3.2折起，小資組合優惠便利買、輕鬆搭，還能省更多。圖／萊爾富提供

據萊爾富內部統計，最熱銷的第一名是現煮咖啡，主因是喝咖啡已成為許多人的日常，更是體現生活的態度。另外看好黑金商機，不僅推出「周一會員日」、「周五咖啡日」與特定節慶等咖啡特惠檔期，同時也在Hi-Life VIP APP內的整買零取推出不同杯數與組數的現煮咖啡優惠，滿足不同消費者的需求，其中又以Hi Café 大杯拿鐵咖啡穩居熱銷排行冠軍，整買零取寄杯兌換占約5成5、門市現售占4成5，現煮咖啡穩居整買零取的熱銷榜第一名。

萊爾富攜手稻舍Rice & Shine聯名推出的古早味紅燒肉飯，價值99元。圖／萊爾富提供

而許多家庭補充日常所需的營養必備的鮮奶，則列為第二名，其中又以光泉全脂鮮乳936 ml最熱銷；第三名冷藏飲品，除具折扣、兌換便利性外，整買零取也會推出新品與熱銷飲品特惠，讓會員可嘗鮮且兼顧省荷包；第四名異業票券，萊爾富自3月首度攜手「漢堡王」於Hi-Life VIP APP內的整買零取推出餐飲券，目前與「漢堡王」、「ikari怡客咖啡」等知名餐飲品牌合作，平均一個月可賣超過1萬張。

萊爾富表示，透過數位複合經營方式，運用線下門市展示，與線上Hi-Life VIP APP內的整買零取做數位導流及票券核銷，達成實體複合店不易達成的目標。第五名日用品，包含衛生紙、濕紙巾、免洗褲、衛生棉到乾電池應有盡有，其中又以抽取式衛生紙最熱銷，相較門市單串價格更優惠，可分享、轉贈親友或揪團團購。

萊爾富為會員精省荷包，更於整買零取內推出「小資組合優惠」主題館別，即日起至2023年1月10日祭出麵包、蛋糕、吐司、三角飯糰、鮮食主餐與飲品組合，最低8.8折起。 即日起至2023年1月10日購買任一鮮食主餐搭配指定飲料省10元外，購買指定聯名鮮食乙件，將由萊爾富代為捐贈1元贊助霞海城隍廟關懷遠鄉兒童計畫，讓愛心觸角無限延伸，幫助更多需要幫助的人。