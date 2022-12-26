富邦長春公開賽12/28開打前 先舉辦青少年傳承營暖身

擁有20年輝煌紀錄、台灣歷史最悠久的長春高球賽-富邦長春公開賽，本週三(12/28)在台灣高爾夫俱樂部(老淡水球場)隆重開打，由98名職業選手與6名業餘選手競逐350萬元總獎金(一般長春300萬元；超級長春50萬元)。與富邦集團董事長蔡明忠共同催生這場比賽的國寶級傳奇老將謝敏男，賽前率領長春名將盧建順、衛冕冠軍呂文德、沈忠賢，以及旅美名將潘政琮、旅韓女將陳宇茹與台巡賽新星王偉軒等人，在青少年傳承營中與小將們互動交流，進行老中青三代的高球經驗傳承。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團支持長春公開賽迄今已有20年，並持續舉辦「富邦高球傳承營」，展現「不只長春，更是傳承」的理念。今年適逢12月底旅外選手陸續返台，本次富邦贊助的高球菁英選手，陣容包括：生涯戰績輝煌的高球資深選手盧建順、東京奧運銅牌選手潘政琮、2022仰德菁英公開賽冠軍選手王偉軒，以及台灣首位挑戰韓巡女子高球選手陳宇茹等人，都將於傳承營親自指導並傳承寶貴經驗給青少年選手，相信將令這些台灣高壇的明日之星感到受用無窮。

國寶級長春名將謝敏男勉勵業餘選手要風雨無阻勤勞練球。圖／業者提供

從2003年開始，富邦長春公開賽始終堅持「不只長春，更是傳承」的理念，持續舉辦繼往開來的青少年傳承營、傳承配對賽或是提供外卡機會給青少年菁英選手。業餘小將們透過與長春老師同組揮桿，不但可以學習包括揮桿動作、球路彈道、球桿選擇、果嶺推桿路線判斷等球技細節，還可以就近觀察並請教老師們如何設定進攻策略、進行球場管理、壓力排解與心態的調整。

超過一甲子高球生涯締造無數紀錄與榮耀的台灣國寶級長春名將謝敏男，今(26)日在賽前座談會中勉勵青少年選手未來想要挑戰美巡與日巡賽，必須勤練球才有機會，不能「光想不練」，謝敏男也分享，即便下小雨他都會來(老淡水)球場練球，但常常只看到呂文德，卻沒看到培訓的業餘選手在練球。勉勵青少年選手要勤於練習。

另一方面，生涯累積已拿下63座冠軍(包括兩屆富邦長春公開賽)的盧建順，今年大部份時間都在日本長春巡迴賽征戰，出賽12場比賽有三場打進前10名，最佳成績是並列第三。盧建順強調想要在比賽中打出好成績「不能只仰賴機器」，他說明，機器是死的，人是活的，「你要先熟悉小白球，球才會認識你」。

至於全力尋求衛冕的呂文德，之前已經三度拿下富邦長春公開賽冠軍，去年是TSPGA台灣長春巡迴賽的賞金王，今年再度高居年度累積獎金榜首，本週倘若正常發揮，有可能一舉完成富邦長春公開賽與台巡賽賞金王頭銜的「雙料衛冕」。呂文德透露自己曾在20多年前的三商名人賽延長加賽中輸給葉彰廷，因此上屆富邦長春公開賽進入延長賽時他一再提醒自己不要重蹈覆轍，同時他也給自己「開球一定要上球道，第二桿要放上果嶺」的目標，結果他辦到了，也順利奪冠！

我國旅美名將潘政琮表示，慈善公益已經成為他的一種熱情與興趣。圖／業者提供

富邦金控贊助高球好手、東京奧運高爾夫男子個人賽銅牌選手「台灣一哥」潘政琮(小潘)，今年PGA美巡賽參加了五場比賽，有四場順利取得晉級。小潘在2019年RBC傳承賽石破天驚地拿下突破性冠軍，2020年他成立潘政琮基金會後與科技公益巡迴賽密切合作，每年固定冠名贊助兩場美國青少年高爾夫協會(AJGA)賽事，並積極投入青少年的培訓工作傳承高球經驗，以正向力量實踐並發揮自己的影響力。小潘在現場也與業餘小將們分享比賽中如何面壓力，他表示，有壓力是正常的，這代表在乎輸贏，他也鼓勵年輕選手走出舒適圈，把壓力視為成長的動力，同時他建議在球場上，大家可以透過深呼吸讓自己的心跳與情緒穩定下來。

今年六位受邀參加傳承營的業餘選手，包括兩位旅美小將盧昕妤與陳季群，以及兄弟檔陳霆宇與陳佑宇，另外還有老淡水球場培訓的陳瑋利與今年台青盃冠軍葉佳胤。目前就讀美國奧勒岡大學大三的盧昕妤表示，她參加小潘舉辦的首屆AJGA比賽就拿下冠軍，剛好那一週小潘也拿下PGA的冠軍，「雖然小潘哥沒辦法親自頒獎給我，但我感到很榮幸，也很幸運可以跟他同時贏得比賽冠軍。」

來自台南的陳季群則回想他2021年在德州參加潘政琮青少年錦標賽的經驗表示，第一年他就拿下第五名，第二年因為壓力，成績反而沒有第一年好。目前就讀高三的陳季群預計明年夏天前往美國休士頓大學入學，打算師法小潘從美國大學NCAA比賽開始，希望未來有機會進軍PGA。

上述六位小將12/28至12/30正式賽事中將繼續與職業長春老師們同組揮桿，可望能仔細觀察學習身經百戰的職業老前輩的球技與風範、尋求自我突破。

主辦單位明(27)日將舉行本屆富邦長春公開賽職業、業餘配對賽為比賽暖場，正式比賽則將於12/28由一般長春組率先打頭陣。冠軍大熱門呂文德與盧建順，另外還有鍾春興、張澤鵬、謝錦昇與汪德昌等名將都將與賽；TSPGA台巡賽去年積分排名前十的好手本週即有九人將與賽。至於只進行兩回合的超級長春組則將在12/29接踵登場。這場長春巡迴賽年終壓軸大賽總獎金高達350萬元，是台灣年度獎金最高的長春高球賽事。現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水現場為參賽選手加油打氣。