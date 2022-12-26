統一鮮拾年菜預購包辦全台名氣No.1優選

新年在望，統一企業集團旗下電商購物平台「鮮拾」精選全台各大名店、名廚品牌，集結各大美食排行榜搶手名菜，推出『2023鮮拾好運迎春兔U！鮮拾年貨節』年菜預購活動，從12月1日起至1月13日，一次推出多項名店名廚珍饌，嚴選五組鮮拾限量獨家年菜組，只要在除夕圍爐簡單加熱，就可與全家人或親朋好友一同品嚐星級主廚料理。

同步推出最低超值七折回饋價位，同時「鮮拾」再加碼滿額消費最高回饋超過2,800元，凡指定項目消費滿額還有機會參加市價一萬元純金打造的金元寶抽獎活動！

鮮拾獨家年菜組涵碧樓品牌「涵碧生活」頂級食材年菜，獨家優惠價NT$1,688（原NT$2,949），包含（1）延續涵碧樓的渡假美學，將頂級體驗帶入生活品味的涵碧生活│富貴姬松茸雞湯，以頂級白羽烏骨全雞8小時熬製，甘甜醇香的湯頭蘊含豐富營養，為暖冬滋補湯品首選。（2）網路評比年菜主食TOP1，濃郁海味與糯米相伴，口感豐富滿溢的呷七碗│櫻花蝦米糕（3）五星飯店、宴會首選點心品牌，鹹香好滋味易牙居│黑金流沙奶黃。

「鮮拾」精挑細選出台灣消費者最喜愛的各式北中南美味功夫菜餚，推出【愛上功夫年菜】福兔臨門豪華12道年菜組。圖／鮮拾提供

鮮拾獨家年菜組台味功夫手路菜5道年菜組，獨家超值優惠價NT$2,188（原價NT$3,354，包含（1）經典台式美味海鮮南瓜總匯、鹹甜香氣不絕吳秉承 承食上菜│皇品金沙海鮮羹、（2）多種特選食材精心烹調，慢火烹調成就美味呷七碗│上乘佛跳牆（3）知名老字號，網友評鑑5顆星的呷七碗│櫻花蝦米糕（4）味鮮汁濃，口感鹹中帶點甜味紅豆食府│無錫排骨（5）外型亮眼的宴會首選點心易牙居│黑金流沙奶黃。五道得獎年菜是網購熱銷年菜評比冠軍，下單購買『鮮拾』獨家加贈鮮拾限量好運兔保冷袋，鮮味美味更持久！

鮮拾獨家年菜組知名主廚X五星酒店品牌，獨家優惠價NT$1,010（原價NT$3,348），包含（1）五星饗宴開運菜，選用台灣在地五花肉，以埔里紹興酒與肉桂等香料熬煮，鹹香入味，入口肥而不膩涵碧樓│紹興東坡肉。（2）前國宴主廚出品，以珍貴的東港櫻花蝦入料，Ｑ彈糯米米糕完美搭配的阿基師 基食堂│如意櫻花蝦米糕（3）匯聚飽滿鮮蝦仁、花蛤肉、花枝等，以高湯細細熬煮而成的吳秉承 承食上菜│皇品金沙海鮮羹。鮮拾官方網站：https://60bc.short.gy/7Y1h10