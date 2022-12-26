超人氣IP美美推兔年限定造型悠遊卡

12/26日起，開放搶購加碼驚喜包

人氣圖文作家H.H先生與肉肉女神「美美」喜迎10周年，獨家授權IP平台Be Come True，推出兔年限定「美美人魚公仔造型悠遊卡」。此款極具紀念價值的造型悠遊卡開放限量6000組， 台港澳三地的「美粉」記得準時搶購！

知名圖文作家H.H先生在2013年設立粉絲專頁，並創造了「美美」敢愛敢恨的鮮明角色，以一針見血的詼諧圖文，諷刺社會刻板價值觀與不平等現象深深引起廣大讀者的迴響，迅速在社群網路竄紅，累積100多萬粉絲，連香港、澳門朋友也深陷「美」式旋風。

在「美美」誕生10周年之際，原作者H.H先生與Be Come True平台聯名，以兔耳結合H.H最愛的人魚，打造全台首款兔年限定「美美人魚公仔造型悠遊卡」並推出動畫短片，軟萌的兔耳搭配粉紫魚尾，遨遊大海的身姿，讓網友大呼「實在太可愛了！」。 許多名人如小甜甜、這群人董仔、美人魚小璐等人都表示自己是「美美」的忠實粉絲，更曾與日本知名諧星渡邊直美同台熱舞。外型可愛卻魅力十足的「美美」療癒百萬人心，長年霸佔社群好感度前三名。

10周年兔年限定的「美美人魚公仔造型悠遊卡」全台限量6000組，售價$690元，於12/26中午12點台港澳同步預購。另外，為回饋支持「美美」的死忠粉絲，作家H.H先生特別提供300組隱藏版的外盒親筆簽名並隨機出貨，讓預購此款悠遊卡的粉絲們，都有機會獲得H.H先生親筆簽名，美粉們手刀衝刺，不要錯過收藏「美美」的良機！



預購網址：https://lihivip.com/TlxYA