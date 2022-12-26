《OCTOVERSE》華文元宇宙 全新改版 即將登場

《OCTOVERSE》每月100部影音報導、觀看數人次破1000萬

由八宇國際股份有限公司2022年4月成立的 《OCTOVERSE》 華文元宇宙資訊媒體平台，內容集結元宇宙領域（AR/VR/MR/NFT/區塊鏈遊戲/虛擬貨幣）即時新聞、影音報導、展覽新訊等；截至目前，《OCTOVERSE》每月自製的100部影音報導，網站觀看人次已破1000萬，並計畫在2023年突破1億觀看人次，稱霸華文圈元宇宙影音媒體平台。

《OCTOVERSE》基於強化內容、銜接更多元的未來市場脈動，官網於近期將全新改版；新版網站同步增加【Hot Money】、【展覽直擊】等欄目，同時也會定期於官網舉辦網路大調查排行榜、虛擬貨幣競賽等區塊鏈活動，以豐富閱聽者對元宇宙的各項新知、新訊。

台北、北京、香港、新加坡4站 每月提供100部影片

放眼華文元宇宙資訊的《OCTOVERSE》，官網除了每天發佈多則即時新聞，2022年4月還在Youtube平台成立【Octoverse – 元宇宙平台 台北站】，獲得廣大迴響後，5月北京站開台，6月香港站、7月新加坡站也陸續開站。4個站每個月提供100部自製影片於Octoverse Youtube平台，並集結於《OCTOVERSE》官網發佈。

自製影片內容，均以講師深入淺出地講解AR/VR科技、NFT、虛擬貨幣市場、GameFi鏈遊等主題；北京站更是以時下最夯的虛擬人播報時事短影片，讓人透過觀看影片即可無縫接軌元宇宙迷人世界。目前《OCTOVERSE》的官方Youtube頻道，已累積500多部影片，台北站每個月觀看次數約50萬、北京站40萬；香港站、新加坡站各10萬，每個月約110萬觀看人次，總觀看人次已破1000萬。

新版增加【Hot Money】、【展覽直擊】欄目

新版網站增加的【Hot Money】欄目，主旨為報導Play to Earn（P2E，邊玩邊賺）區塊鏈遊戲（GameFi）訊息，內容以《OCTOVERSE》平台內的小編、以及KOL，提供Web3遊戲實測文章和影片，遊戲排行榜，與遊戲活動行事曆，要帶著玩家一起來體驗區塊鏈邊玩邊賺遊戲的樂趣。

【Hot Money】開站後將會發行HotMoney錢包、平台幣、NFT，與各P2E項目的錢包介接，同時也會推出Swap功能，作為平台幣與遊戲幣的「交換中心」。【Hot Money】的早鳥計畫現正熱烈進行中，凡到hotmoney.game點擊「通知我」，並留下email， 就可以享有開站後的空投、質押獎勵、買幣獎勵、會員卡白名單等各種獎勵。

【展覽直擊】欄目，則是《OCTOVERSE》的小編直擊全台各大與元宇宙題材相關的展覽會場，引領讀者搶先體驗展覽的亮點。以專題報導、大量的圖片形式，介紹全台新登場、多元有趣的展覽，讓人透過較為軟性、且接地氣的看展，來認識AR、VR、XR、NFT、5G、AI、沉浸式體驗元宇宙各面向。

網友po文互動就送可折消費的8-Coin代幣

為了鼓勵網友造訪《OCTOVERSE》官網，舉凡加入會員者，且每日造訪官網，或在官網裡po文、點讚，以及於【觀點】欄目裡貼文、張貼元宇宙題材相關原創影片等，系統就會贈與1～100枚不等的8-Coin代幣，會員累積一定數量的8-Coin，即可至《OCTOVERSE》的友好廠商；如良石生活（https://finestone.com.tw/）、蝦皮購物平台上的UP量販電商（https://shopee.tw/johnnyw4）等，享受各式餐飲、購物等優惠折扣。

《OCTOVERSE》官方網站：https://octoverse.com.tw/