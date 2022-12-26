赴長灘島 皇家航空順利直航卡蒂克蘭機場

想趁年假避冬出遊，即日起，搭乘菲籍皇家航空直航班機，從桃園機場直飛卡蒂克蘭機場，赴長灘島，不用再舟車勞頓，來回共可省下近5小時的路程！

皇家航空首航直航班機於12月26日下午1點45分從桃園機場起飛，並於下午4點10分順利降落抵達卡蒂克蘭機場，航程約2小時30分鐘，另省下單趟車程至少115分鐘，來回交通費再省800元。

皇家航空台灣總代理金遠東旅行社董事長陶世龍表示，從桃園到卡蒂克蘭機場的直飛航班，讓旅客快速直達菲律賓頂級海灘「長灘島」，航程約2小時45分鐘。長灘島航線將於2023年第一季迅速增加航班，營運時間為2022年12月26日、30日，2023年1月3日、7日、11日、15日，1月19日至2月8日（農曆春節間）每日一班，2月起至3月25日為每週三、週五、週日。

陶世龍指出，卡蒂克蘭機場12月起升格為國際機場，未來將更穩定提供國際觀光旅遊的服務，迎接疫後解封旅遊商機，讓旅客可輕鬆盡情享受菲律賓長灘島的陽光、沙灘、美食。

金遠東旅行社表示，皇家航空從桃園到卡蒂克蘭機場的直飛航班迎來了一種前往長灘島的新方式，以前的飛機航班將降落在卡利博國際機場，遊客不得不再進行大約2個小時的陸路移動才能到達卡蒂克蘭港口。現在，有直飛航班，皇家航空的旅遊合作夥伴甚至安排了從機場到長灘島特定地點的陸路和船班接送服務。因此，直飛卡蒂克蘭機場，距離前往長灘島的碼頭只需要5分鐘的車程，給遊客帶來了極大的便利。

陶世龍說，「長灘島」被評選為世界最美沙灘之一，非常適合放鬆度假，換乘當地特有水上計程車「螃蟹船」前往享有「日光浴」天堂美譽的長灘島，遠離塵囂，與世無爭的淨土，讓旅客流連忘返。

特別的還有「鱷魚島」，海中珊瑚舖滿海底、魚群種類繁多、棲息於旁的鱷魚群等，映入眼簾生態之旅，令人嘆為觀止，另可安排垂釣、浮潛彈性的自由行程。

金遠東國際旅行社擁有深耕東南亞旅遊市場近30年的豐富經驗，了解旅客及市場需求，陶世龍說，不斷創新、設計規劃優質的旅遊服務、差異化營運，期在疫後的旅行業界創多贏。