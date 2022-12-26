台美攜手舉辦美國永續農業論壇 專家學者共襄盛舉

聯合國於2015年宣布永續發展目標，全球開始正視永續發展的道路上必須面對的困境，並致力結合各界量能解決各種議題，共謀永續發展。以全球視角來看農業問題，目前正面臨著糧食需求不斷增加，而農業土地資源不斷減少的困境。

為了促進全球糧食生產技術，確保農業發展的同時能夠兼顧永續發展，美國黃豆出口協會(USSEC)、美國穀物協會(USGC)、台灣植物油製煉工業同業公會(TVOA)，以及台灣飼料工業同業公會(TFIA)共同舉辦美國永續農業論壇(U.S. Sustainable Agriculture Forum)，邀請美國在台協會農業組、美國農業貿易辦事處、台灣行政院及農委會官員等產官學研單位進行經驗及技術交流，積極替國內農業永續發展與全體人類健康福祉提供解方。

美國黃豆出口協會大中華區首席代表張曉平表示，作為全球最重要的黃豆出口國，美國黃豆制訂並實施了美國黃豆永續保障計劃SSAP(U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol)，根據此計畫為全球黃豆買家和最終用戶提供了美國黃豆的永續生產證書，這個證書就如同美國黃豆的身分證，透過這個認證體系，幫助企業實現產品銷售差異化以落實企業社會責任，並在獲得經濟與社會效益的同時，還能以優質健康且環保的產品，滿足消費需求並同時幫助全球實現低碳目標，促進永續發展。

美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥也指出，近年來美國黃豆農民率先全球實踐永續生產耕作，確保其生產的黃豆符合消費者對永續生產產品的要求，並以提高生產力卻能減少溫室氣體排放量的方式種植。除了嚴格實踐永續生產耕作之外，美國黃豆農民也致力於推廣「美國黃豆永續生產標章」，這個標章目前為止已獲得多個國際組織的認可。對消費者而言，印有此標章的產品，代表其選用的原料符合美國黃豆永續生產規範，提供品質優良的黃豆。消費者選購這類產品亦能表達對愛護地球的支持。對企業而言，申請此標章能夠協助業者更容易達成ESG目標並符合社會期待。