明基健康生活幸福物語V美型2.0「蕾絲紗網醫療口罩」　浪漫問市

明基醫(4116)旗下品牌明基健康生活「幸福物語」，近日火熱推出「蕾絲紗網醫療口罩」系列，在冰凍的冬天除了提供最暖心的呵護，並選用深受女性喜愛的蕾絲雕花，不同一般印製方式，堅持在細節處著手，挑戰製程技術，將含有100%尼龍纖維的蕾絲紗網縫製於口罩上，呈現出雙層立體穿透感，質感立即再提升，複合材質的變換搭配，讓V美型口罩再進化，創造出如同仙女般的高貴浪漫氣息。

「幸福物語」針對亞洲女性臉型，研發台灣獨家專利的「V美型2.0醫療口罩」，以V型弧形剪裁更貼合女生輪廓線條，達到女性夢寐以求的自帶美顏視覺效果，在最外層搭配迷人的真蕾絲材質，花色樣式以繁複精緻的鏤空花紋為特點，打造經典雋永、優雅浪漫的迷人風情。

蕾絲層採用100％尼龍布料，輕薄透氣無毒安全；另外採用三層過濾層，嚴選親膚水駐極熔噴不織布，超高透氣，搭配零勒感耳帶，無感配戴好舒適，同時也特別設計高密合鼻樑條，能更服貼臉部輪廓，四面完美貼合，讓口罩換化為配件主角，一戴上就目光焦點。

V美型2.0 幸福物語蕾絲網紗口罩系列，口罩界仙女級，四種浪漫絕倫新登場。每盒7入、販售價格169元。

清新小花-脫俗浪漫：裸色當道，低調脫俗，用最真的初心如同綻放的花多，裸粉、裸藕、奶茶三種顏色，襯托出低調內斂的神采。

幸福物語V美型蕾絲口罩小花款。圖／明基健康生活提供

氣質點點-優雅浪漫：圓潤的點點是內化的姿態，柔順優雅從容又自若，奶茶、雪白、奶芋紫三色，透露出淡淡的知性氣質。

冬季雪花-絕美浪漫：冬日的雪花帶著稍縱即逝的幸福感，片片落下是殷殷的期盼也是祝福，燕麥奶色、裸藕色、極黑三色，飄送著冬日的美好記憶。

閃耀蝴蝶-翩翩浪漫：每次蛻變都是另一個閃耀的開始，嬌豔地綻放著生命最璀璨的時刻，燕麥奶色、奶芋紫雙色呼應著，如同蝴蝶展翅浪漫飛舞。

幸福物語V美型蕾絲口罩點點款。圖／明基健康生活提供

推陳出新是明基健康生活一貫的堅持，照護民眾的健康且幸福地享受生活是「幸福物語」一貫的追求，就像繁複細緻的蕾絲，需要時間的醞釀及精工雕琢，才能呈現出完美的樣貌，用最浪漫的方式守護。

目前口罩銷售通路為明基健康生活官方網站：https://www.benqhealth.com、康是美實體門市及康是美網購：https://bit.ly/3VfkaWh、momo購物網、Yahoo購物中心、Pinkoi、佑全保健藥妝、小三美日、新高橋藥局、專品藥局、丁丁藥局等通路，官方授權販售通路以官網公告，口罩款式以及開賣時間依通路實際到貨為主。