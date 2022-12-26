風景轉變為絕妙擺盤 「露Dew」帶你品嚐

台中大墩路上神秘餐館「露」（Dew- chef’s wine and gourmet），實際享用餐點後，發現你將無法定義這間餐廳，有可能是嚐到漫步沙灘的顆粒感，是超脫了世俗框架限制的非凡美味、亦不是常人對料理的印象。

「露」的菜單皆是主廚Tim Ho，把眼底的美景、親身體驗的人文情感，透過料理來詮釋世界各個角落的人事物，食客不只是品嚐更是牽動五感體驗，他親身經歷的，也會在餐盤上形成一幕幕動人風景。

顧客一踏進餐館，將帶來主題式沉浸體驗，首先拿到張登機證，亦代表今日將帶領每個人進入主廚的某段回憶裡，一同搭上飛機、享用餐點，今年底至2023，我們要帶客人去一趟加拿大的卡加利。」

廚師們在上菜時會說故事，消費者也能直接在板前看到做菜過程，實際品嚐後，感到陣陣滋味鋪滿舌頭、韻味湧上心頭，但神奇的是，每口食物，和你原先認為的卻完全不同。

比如，為對乳製品過敏的友人作出的料理及優格，無加入任何乳成分，卻巧妙地用香料襯托出濃郁香氣，這本回憶手札，將每道菜集結成一段完整故事，其中「第一天，在櫛瓜最後通牒前」這道料理，以椰子殼碗盛裝蘑菇凝膠凍，淋上可熱椰奶湯頭，絲滑入喉，榛果碎包裹著松露一同入口，微鹹酸口感與濃郁香氣層次從口腔蔓延開。

主廚也推薦「不可思議的風味與畫面，海灘重現」，像是海邊的縮影，入口即能品嘗到沙子濕潤的顆粒感，溪蝦酥脆，就像漫步在海水未觸及的乾沙區域，服務人員再淋上牡蠣高湯，變為追逐海浪時踩踏的濕潤沙子口感，及外觀「擬真的貝殼」吃起來卻是細緻綿密的口感，伴隨著淡淡地煙燻炭烤香氣。

神秘有趣的餐點還有這一道：乍看之下宛如剛出爐酥脆的炸雞，卻另藏玄機！一口咬下會發現竟是口感綿密紮實的冰淇淋，堪稱相當精緻的甜點，裏頭以培根及椰奶煉乳復刻還原出「雞骨頭」樣貌，外層則以榛果白巧克力為基底所創作出來的「炸雞皮」，炸雞料理開放外帶，讓消費者也能分享給親朋好友。此外，為慶祝新年，若4人前來消費用餐，即贈一瓶紅酒。主廚亦會在用餐當天依不同的當季食材，額外創作出不同的小點，從口感至外型都給予用餐者們顛覆味蕾的驚喜體驗。