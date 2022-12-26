第二代新銳拍賣人：「相信臺灣藝術市場的潛力」

台灣新銳拍賣家曹玖表示，「拍賣公司對文物藝術品收藏的風向有巨大的引導力，但回台後發現本土的拍賣公司過於跟從市場引領的「價值」；簡單來說，就是什麼之前賣得貴了就賣什麼，水墨就拍張大千，現當代就拍草間彌生、奈良美智。我並不是排斥這些，只是覺得拍賣人應該更好的發揮自身引導力，讓市場看到收藏本土文物和藝術的潛力，讓台灣的藏家在拍場里找到真正可以與之共鳴的收藏品。」

年僅24歲的曹玖是馳翰拍賣有限公司的項目負責人，2021年於美國紐約哥倫比亞大學藝術史係畢業後，回絕了進入哈佛研讀的機會，選擇回到台灣做藝術品拍賣。採訪中，曹玖表示，自己「不算創業啦！最多算半個！」由於家人早年去到上海，09年創辦了馳翰拍賣，我算是在拍賣會場里被大家看著長大的小孩了。決定回台做拍賣後，家裡和許多在台資深藏家都提供了很大的幫助。現台灣馳翰拍賣雖然是一個95後的年輕團隊，但籌備拍賣的一年來都是被先進「老行家」鞭策過來的。遇到問題隨時不斷接受指教修正。

台灣馳翰獲藝文先進親臨指教。業者／提供

在前輩們寄予厚望下，此次元旦首拍的「台灣文獻系列」，是明清時期與台灣有關的書畫作品。這些作品大部分散佚在不同的私人藏家手裡，台灣博物館內也寥寥無幾。在藏家們信任將藏品交付我們進行拍賣，讓年輕人能用不同角度講述珍貴的作品。此次在得到藏家授權後和台大、台師大藝術史研究所的學生進行合作，讓這些散佚的作品得以在台灣的歷史脈絡裡被看見，也為想要做相關研究的年輕學者提供更多元的資訊。

曹玖提到，比起創業應該說是創新吧？我想讓拍賣會成為上一代藏家和年輕人的連結渠道，希望大家可以在我們的拍賣會里探索收藏的定義，讓看拍賣預展的人覺得是個不同以往活潑有趣的氛圍。

馳翰拍賣有限公司專精台灣收藏和拍賣文化。業者／提供

曹玖也指出，讓客人在自己的拍場看到不是單純取決於價格的作品，而是沒有被市場定價過的少見特殊藏品，這才是考驗拍賣公司的專業、也是更需要人力和資金成本。從拍賣公司的盈利邏輯來看，能拍出越高單價的拍品為公司帶來的效益會越高；但是過分去追求或者營銷這一點，只會讓大眾覺得拍賣會遙不可及，這樣對行業和收藏文化都是無法產生積極作用的。也許我倡導的模式不能夠讓公司效益最大化，但是能去真正體恤藏家的情懷，對台灣收藏和拍賣文化的未來盡一些棉薄之力，這對我們團隊而信是一種無價的使命。

耗時一年籌備的馳翰元旦首拍，除了張大千、草間彌生彌生等拍場「熟客」外，集合了台灣明清時期、日治時代、民國初到當代的藝術收藏品，諸多珍藏將於12月31日預展、元月1日在臺北國泰會議中心舉行，對台灣藝術的發展脈絡有興趣的藏家，絕不可錯過難得精彩的拍賣會。