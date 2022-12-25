2022台豐ADT公開賽 洪健堯歡喜奪冠

艷陽高照下，『2022台豐ADT公開賽』今天(12/26)在彰化大村台豐高爾夫俱樂部順利完賽，我國名將洪健堯以四回合總桿低於標準桿11桿之277桿喜獲冠軍！並抱走獎金3.5萬美元(約台幣105萬元)。這是洪健堯繼2013年贏得彰化ADT公開賽冠軍後第二個ADT賽冠軍，也是他在今年台巡四回合賽的第四冠，以及個人職業生涯第12冠。賽後他特別感謝仰德集團許董事長丶三花棉業施董事長丶彰化球場涂董事長與夫人、苙億建設總經理林紹白與前輩名將林文堂的鼓勵，尤其父母家人的支持。

台豐高爾夫俱樂部董事長林柏實(左)親頒冠軍獎盃給洪健堯。 圖／鍾豐榮攝影

昨天退居並列第五的泰國選手蘇提帕(Suteepat Prateeptienchai)今天奮力追趕，最後以低於標準桿六桿的282桿，與英格蘭球員Joe Heraty並列第二；曾贏得兩屆台豐ADT與一屆台豐公開賽冠軍的詹世昌、去年台豐公開賽冠軍李玠柏、泰國Settee Prakongvech三人並列第四；王偉軒單獨名列第七；謝繼賢、英格蘭選手Joshua Grenville Wood、我國現役美巡選手俞俊安三人則並列第八名。

這場比賽同時是今年ADT賽及台巡賽的封關賽，依據年度總獎金排名，詹世昌贏得台巡賽獎金王頭銜！泰國的蘇提帕拿下年度獎金王頭銜，並首次獲得亞巡賽明年參賽資格。

冠軍洪健堯與大會貴賓及選手代表大合影。 圖／鍾豐榮攝影

這項比賽總獎金為美金20萬元，為今年ADT年度16站中獎金最高的兩場比賽之一。今年ADT年度總獎金排名前十選手將可獲得明年亞巡賽參賽資格。2022台豐ADT公開賽比賽主辦單位為台豐球場，協辦單位為TPGA與ADT，也是台豐ADT七屆以來首次將總獎金自16萬美元提高至20萬美元。