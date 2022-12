送禮百搭的各種情境「格蘭哥尼」與「天空之島」一次包辦送給所有親愛與摯愛的你

送虎迎兔,在跨越疫情之年後,第一件事就想送上誠摯挑選的新年禮物,給每一個惦記在心之人。今年麥立得洋酒推出「格蘭哥尼單一麥芽威士忌」與另一款調和威士忌的代表之選「天空之島」,作為新年送禮的最佳首選。氣息沉穩的「格蘭哥尼」與輕泥煤雪莉風格掛帥的「天空之島」,各三款核心年份,無論要送親朋好友、送另一半、送職場隊友,都能找到專屬於他們的新年命定酒。

麥立得洋酒台灣分公司總經理李正祜表示,歷經震盪的 2022,想在團聚溫暖的年末,對久違的熟悉面孔們隆重地致上心中之愛。「格蘭哥尼」就像是家中酒櫃上的大boss,當需要送一份醞釀已久的體面禮物,來展現自己沉穩不凡的好品味,格蘭哥尼都能為每個人完成一年的美好尾聲,給予收禮者最長情的告白。

「格蘭哥尼21年單一麥芽威士忌」存有著的均衡風味及在木桶中成年的影響的最佳化品質。重度酒體,豐富水果香伴隨綻放的橡木,濃郁雪莉酒香、蜂蜜橡木味與綿密芳香,最後以天堂般肉桂風味總結。建議售價:5,500元。業者提供

「格蘭哥尼 30 年單一麥芽威士忌」琥珀色的酒液,微醺雪莉酒奶油蛋糕,果醬,玫瑰茶,蘭姆酒和葡萄乾巧克力香氣。入口甜味在口腔迅速變化為李子蜜餞,肉桂,丁香和柑橘果醬。充滿柔順橡木及肉桂香的餘韻。建議售價:37,800元。業者提供

其中「格蘭哥尼 12 年單一麥芽威士忌」,琥珀色的酒液,送給辛苦的自己,當回顧預備過去的 365 天時,緩緩為自己倒一杯哥尼 12 年,手工嚴選的雪莉桶帶來天堂般的風味,感受到自己正走在最好的時光裡,感謝自己成為最想成為的大人。而「格蘭哥尼 21 年單一麥芽威士忌」,送給工作場域上的老闆大人,充滿後座力的 21 年,濃郁的雪利酒香、蜂蜜與橡木桶氣味,溫潤、雋永,稍微沉澱便能感受到的厚實溫暖,是需要有一定的品味與鑒賞力才值得擁有,與老闆大人分享哥尼 21 年的獨特,是一種不明說卻高明的讚譽,也悄悄地埋伏著來年加薪的期許。

另外選擇「格蘭哥尼30年單一麥芽威士忌」送給摯愛的爸媽,最高的年份,以最慢的時光獲得的「最好」,就屬家人最珍貴。有微醺雪利酒奶油蛋糕香,高級的蘭姆酒與巧克力果乾氣息,適合正值三十的大人送上格蘭哥尼 30 年,象徵深情,也象徵一起走過的光陰,最慎重且貴重的禮物,僅限陪伴我們最久的人。

李正祜進一步表示,面對蓄勢待發的 2023,想飛出去的心早已攔不住,來自唯一傳承 19 世紀的島主皇家配方「天空之島蘇格蘭調和威士忌」,最適合送給最想一起飛行的夥伴,無論是真實地踏出國還是心靈上的放飛自我,都適合送上一瓶天空之島,象徵海風的自由,與輕泥煤雪莉風格的耐人尋味。「天空之島 18 年」送給生活中最親密的愛人。被譽為「易飲零死角」的 18 年,也是最受歡迎的款式,其中斯佩賽區熱帶水果的花香與尾韻煙燻感,帶來成熟少女的可甜可鹽,如同長久相伴的戀人,天天在身邊都依然甜蜜又充滿樂趣,年假期間一起品飲著天空之島 18 年,欣賞近期最受歡迎的電影 First Love,重新找回最初的熱愛。

「天空之島 18 年蘇格蘭威士忌」是一款稀有高年份輕泥煤雪莉風格威士忌、批次限量、擁有甜美海風泥煤是不變的核心性格,18 年又多了更豐富的糖漿與蜂蜜香氣,尾韻木質調深沉且回甘。建議售價:1,780元。業者提供

「天空之島 21 年蘇格蘭威士忌」酒體濃郁、口感渾厚,如海浪一波波地拍打著,伴隨蜂蜜燕麥粥、熱帶水果與絲絲牙買加胡椒的辛香感,尾韻隱約透露些許泥煤及煙燻味。建議售價:2,680元。業者提供

「天空之島 30 年蘇格蘭威士忌」凱斯島與斯貝賽風土的完美結合,試過就難以忘懷的巔峰之作。有斯貝賽地區的花香,伴隨香草與杏仁果醬塔的甜美,口感滑順,如同絲滑奶油般在口腔中流動、香甜麥芽、雪莉果乾的香氣,尾韻一絲絲的煙燻又提醒著它的海島靈魂所在。建議售價:8,880元。業者提供

而有著著島嶼區與斯貝賽區特色的「天空之島21 年」送給在我們最常一起享受好酒好食,但真心相待的「酒肉朋友」。什麼都想與你分享,新奇好玩都要你在,21 年雖然是天空之島裡的安全款,但就像每次團聚時對於品味把持的安全感,知道有你的局總不會錯。新的一年也要一路玩到掛,就用斯貝賽與海島區的自由風情,一起探索新的樂趣。有著斯貝賽細緻風味,又同時釋放海島靈魂,「空之島 30 年」自海上的煙燻感提醒著我們目標就在遠方。送給人生事業航道上一起打怪的工作夥伴,白日夢冒險王裡曾說「To see behind walls, to draw closer. To find each other and to feel.」,透過高年份的輕泥煤雪莉風格的 30 年,提醒彼此即便逆風飛行也要享受挑戰,共同打開未來一年的冒險之路。

