送禮百搭的各種情境「格蘭哥尼」與「天空之島」一次包辦送給所有親愛與摯愛的你

送虎迎兔，在跨越疫情之年後，第一件事就想送上誠摯挑選的新年禮物，給每一個惦記在心之人。今年麥立得洋酒推出「格蘭哥尼單一麥芽威士忌」與另一款調和威士忌的代表之選「天空之島」，作為新年送禮的最佳首選。氣息沉穩的「格蘭哥尼」與輕泥煤雪莉風格掛帥的「天空之島」，各三款核心年份，無論要送親朋好友、送另一半、送職場隊友，都能找到專屬於他們的新年命定酒。

麥立得洋酒台灣分公司總經理李正祜表示，歷經震盪的 2022，想在團聚溫暖的年末，對久違的熟悉面孔們隆重地致上心中之愛。「格蘭哥尼」就像是家中酒櫃上的大boss，當需要送一份醞釀已久的體面禮物，來展現自己沉穩不凡的好品味，格蘭哥尼都能為每個人完成一年的美好尾聲，給予收禮者最長情的告白。

「格蘭哥尼21年單一麥芽威士忌」存有著的均衡風味及在木桶中成年的影響的最佳化品質。重度酒體，豐富水果香伴隨綻放的橡木，濃郁雪莉酒香、蜂蜜橡木味與綿密芳香，最後以天堂般肉桂風味總結。建議售價：5,500元。業者提供

「格蘭哥尼 30 年單一麥芽威士忌」琥珀色的酒液，微醺雪莉酒奶油蛋糕，果醬，玫瑰茶，蘭姆酒和葡萄乾巧克力香氣。入口甜味在口腔迅速變化為李子蜜餞，肉桂，丁香和柑橘果醬。充滿柔順橡木及肉桂香的餘韻。建議售價：37,800元。業者提供

其中「格蘭哥尼 12 年單一麥芽威士忌」，琥珀色的酒液，送給辛苦的自己，當回顧預備過去的 365 天時，緩緩為自己倒一杯哥尼 12 年，手工嚴選的雪莉桶帶來天堂般的風味，感受到自己正走在最好的時光裡，感謝自己成為最想成為的大人。而「格蘭哥尼 21 年單一麥芽威士忌」，送給工作場域上的老闆大人，充滿後座力的 21 年，濃郁的雪利酒香、蜂蜜與橡木桶氣味，溫潤、雋永，稍微沉澱便能感受到的厚實溫暖，是需要有一定的品味與鑒賞力才值得擁有，與老闆大人分享哥尼 21 年的獨特，是一種不明說卻高明的讚譽，也悄悄地埋伏著來年加薪的期許。

另外選擇「格蘭哥尼30年單一麥芽威士忌」送給摯愛的爸媽，最高的年份，以最慢的時光獲得的「最好」，就屬家人最珍貴。有微醺雪利酒奶油蛋糕香，高級的蘭姆酒與巧克力果乾氣息，適合正值三十的大人送上格蘭哥尼 30 年，象徵深情，也象徵一起走過的光陰，最慎重且貴重的禮物，僅限陪伴我們最久的人。

李正祜進一步表示，面對蓄勢待發的 2023，想飛出去的心早已攔不住，來自唯一傳承 19 世紀的島主皇家配方「天空之島蘇格蘭調和威士忌」，最適合送給最想一起飛行的夥伴，無論是真實地踏出國還是心靈上的放飛自我，都適合送上一瓶天空之島，象徵海風的自由，與輕泥煤雪莉風格的耐人尋味。「天空之島 18 年」送給生活中最親密的愛人。被譽為「易飲零死角」的 18 年，也是最受歡迎的款式，其中斯佩賽區熱帶水果的花香與尾韻煙燻感，帶來成熟少女的可甜可鹽，如同長久相伴的戀人，天天在身邊都依然甜蜜又充滿樂趣，年假期間一起品飲著天空之島 18 年，欣賞近期最受歡迎的電影 First Love，重新找回最初的熱愛。

「天空之島 18 年蘇格蘭威士忌」是一款稀有高年份輕泥煤雪莉風格威士忌、批次限量、擁有甜美海風泥煤是不變的核心性格，18 年又多了更豐富的糖漿與蜂蜜香氣，尾韻木質調深沉且回甘。建議售價：1,780元。業者提供

「天空之島 21 年蘇格蘭威士忌」酒體濃郁、口感渾厚，如海浪一波波地拍打著，伴隨蜂蜜燕麥粥、熱帶水果與絲絲牙買加胡椒的辛香感，尾韻隱約透露些許泥煤及煙燻味。建議售價：2,680元。業者提供

「天空之島 30 年蘇格蘭威士忌」凱斯島與斯貝賽風土的完美結合，試過就難以忘懷的巔峰之作。有斯貝賽地區的花香，伴隨香草與杏仁果醬塔的甜美，口感滑順，如同絲滑奶油般在口腔中流動、香甜麥芽、雪莉果乾的香氣，尾韻一絲絲的煙燻又提醒著它的海島靈魂所在。建議售價：8,880元。業者提供

而有著著島嶼區與斯貝賽區特色的「天空之島21 年」送給在我們最常一起享受好酒好食，但真心相待的「酒肉朋友」。什麼都想與你分享，新奇好玩都要你在，21 年雖然是天空之島裡的安全款，但就像每次團聚時對於品味把持的安全感，知道有你的局總不會錯。新的一年也要一路玩到掛，就用斯貝賽與海島區的自由風情，一起探索新的樂趣。有著斯貝賽細緻風味，又同時釋放海島靈魂，「空之島 30 年」自海上的煙燻感提醒著我們目標就在遠方。送給人生事業航道上一起打怪的工作夥伴，白日夢冒險王裡曾說「To see behind walls, to draw closer. To find each other and to feel.」，透過高年份的輕泥煤雪莉風格的 30 年，提醒彼此即便逆風飛行也要享受挑戰，共同打開未來一年的冒險之路。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)