跨年迎曙光花蓮最好玩 演唱會煙火秀、元旦健走抽大獎

決定好2022-2023跨年要到哪裡了嗎？花蓮縣政府12月31日舉辦東台灣最盛大、卡司最強的「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，有羅志祥+戴愛玲+ FEniX+原子少年土星+白冰冰等共21組藝人在花蓮市東大門廣場陪民眾一起倒數看跨年煙火；12月30日至31日來花蓮消費滿額還可以抽Gogoro電動機車、任天堂Switch等大獎！跨年完1月1日更可以到太平洋公園參加「2023愛戀花蓮元旦健走」，揪團運動拿好禮抽冰箱、電視機等300個獎項。享受精彩活動、盡興消費、健身運動與歡樂抽獎，到花蓮才能一次滿足新年願望。

觀光處處長張志翔表示，東台灣最大音樂盛典「花蓮太平洋觀光節」將由亞洲舞王羅志祥、鐵肺公主戴愛玲等巨星輪番獻唱，更邀請近日發行首支單曲《Fire Fighter》的FEniX ，以及舞蹈超群男團—原子少年土星輪番火熱登台演出，當天還有300秒的震撼煙火表演，絕對讓現場歌迷精采可期，建議想來「花蓮太平洋觀光節」跨年的民眾趕緊搶訂住宿和車票！

花蓮縣政府12月31日舉辦東台灣最盛大、卡司最強的「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會。圖／花蓮縣政府提供

活動也與縣內各商家合作，凡12月30日至31日兩天在花蓮縣內店家消費，持單筆消費滿300元以上的發票，或蓋有統一編號店章的收據即可至「太平洋觀光節」跨年演唱會現場服務台兌換 1 張摸彩券，獎品有Gogoro電動機車3台、電動腳踏車10台及任天堂Switch 20台；得獎者將於2023年1月份採網路直播方式抽出（抽獎日期另訂將公告於FB花蓮觀光粉絲團），至於活動所募得發票將全數捐給縣內社福團體，促進消費更提倡地方社會公益。活動辦法請至花蓮觀光資訊網查詢（https://reurl.cc/lZMVqQ）

除了跨年演唱會及消費抽獎活動，花蓮縣政府更將於1月1日上午9點在花蓮市太平洋公園舉辦「2023愛戀花蓮元旦健走」活動，邀請民眾從太平洋公園出發，沿著兩潭自行車道健走至吉野石羊裝置藝術折返，全程來回約3公里，讓大家體驗年底即將完工的太平洋共融公園嶄新風貌。此次健走現場也準備摸彩活動，有100台冰箱、100台電鍋、30台電視等300項大獎，歡迎大家踴躍參與，舒展身心開啟嶄新的一年。（活動詳請： https://reurl.cc/YdEaL0）

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