創業楷模陳世曉、王國雄聯手開創頂級巧克力新視野 創始店台中新光開幕

台灣龐大的巧克力市場可說是國內食品業者兵家必爭的重要市場，尤其，頂級巧克力市場的消費力更是令人驚艷，也因相準了如此龐大、消費不墜的商機，吸引了外銷70多國飲料品牌大廠歐典生技總經理陳世曉與知名咖啡品牌成真咖啡董事長王國雄兩位榮獲中華民國青創總會創業楷模的傑出企業家攜手合作，共同創立全新巧克力品牌「可可觸技曲 COCO CLUB」巧克力與咖啡專賣店，首家創始店已於日前（14日）在台中新光三越7F開幕正式對外營運，店內發表展售多種獨特口味充滿幸福感的精品巧克力，現場並提供免費試吃，讓消費者可以馬上感受幸福滋味。

由歐典生技帶領的全新巧克力品牌「可可觸技曲 COCO CLUB」以「食材最初就該堅持嚴選為本、突破創新挑戰舌尖上的味蕾為導向、透過職人專業的技術領域製作出品味獨特的生可可」做為品牌定位，引進瑞士、法國、義大利三大可可原產地國，結合多種精心嚴選優質食材，以可可職人的手工技術，研製出每一口都是驚艷獨特的巧克力。

「可可觸技曲」職人手工技藝。圖／歐典生技提供

圖左起為歐典生技總經理陳世曉、「可可觸技曲 COCO CLUB」團隊執行長J.C. Chen、歐典生技董事長詹秀娟。圖／歐典生技提供

「可可觸技曲 COCO CLUB」創始店在台中新光三越7F開幕。圖／歐典生技提供

「可可觸技曲 COCO CLUB」創始店14日開幕當天知名藝人許維恩（圖左）與黃子佼（圖右）也特地到場祝賀。圖／歐典生技提供

歐典生技總經理陳世曉表示，歐典飲品皆是以「健康養生」為導向，如市場熱銷獲「健康食品」認證的「養生黑木耳飲」即是以健康為導向。而根據多項研究資料顯示，巧克力對於人體心血管有不錯的助益，在歐洲已有數百年歷史，尤其，歐洲的巧克力常與咖啡採取複合式經營，獲得市場熱烈的迴響，且擁有相當優異的銷售實績，因此，此次特別將該經營模式首度引進台灣，期盼帶給消費者更多元的幸福體驗。

歐典生技「可可觸技曲 COCO CLUB」團隊執行長J.C. Chen深信好的食材無需太多華麗的加工，就能獲得最美好的口感，食材除了收成後的嚴選，在最初的種子挑選、農場選擇、種植技術這三大環節就需涉入。歐典生技在「可可觸技曲 COCO CLUB」運用了深厚的食品加工經驗，以繁複手藝精心製成，將一顆一顆的可可果做為深蘊文化的基底，每一口都是挑戰可可職人的手技技藝與創作品味，製程中就猶如彈一首「觸技曲」，彈的是手指間的技術，震撼的是獨奏的管風琴，目前首波推出的生巧克力共有18種口味，其中還包括嚴選阿里山新鮮在地山葵入料入口即化的「山葵巧克力」，同時並推出威士忌、萊姆酒、肉桂、鮮奶等多種創新口味的生巧克力。

可可觸技曲原味巧克力禮盒。圖／歐典生技提供

可可觸技曲 COCO CLUB的花果系列，創作出全球獨一無二的「百香果香蕉生巧克力」，以天然百香果果泥搭配新鮮香蕉，蘊含著豐富的果香香味與酸甜口感，還有女性朋友熱愛的「覆盆玫瑰生巧克力」，特別採用法國的覆盆子果泥搭配日本頂級特製玫瑰醬要來征服女性挑剔敏銳的味蕾。

以新鮮在地山葵入料的「可可觸技曲」山葵生巧克力。圖／歐典生技提供

「可可觸技曲」波摩威士忌生巧克力。圖／歐典生技提供

在創藝系列中的山葵生巧克力則是以阿里山新鮮在地山葵入料製成，是獨霸與顛覆不可能的組合搭配，而特別推出適合男性的醇酒系列「波摩威士忌生巧克力」更不惜成本採用榮獲多項國際評比大獎的波摩單一麥芽威士忌，讓濃厚實在的酒香餘留口中回味。另外，大人小孩皆喜愛的「堅果巧克力球系列」（榛果／杏仁果），堅果以專業低溫烘烤，再搭配上香醇的黑巧克力外殼，總讓人不禁一口再一口。

「可可觸技曲」杏仁果巧克力球。圖／歐典生技提供

歐典總經理陳世曉並表示，「可可觸技曲 COCO CLUB」將秉持著「技術是嚴謹、創意是自由、風格是時尚、使命是永續」的品牌經營理念，同時為滿足消費大眾對可可飲食的多元追求，立志搭建起對可可的全新體驗，並將全力串連產業，包括結合地方在地食材，製作出屬於代表台灣農產品特色的創意可可，更將不斷的鑽研製作技術來提升台灣巧克力的品味，讓「可可觸技曲 COCO CLUB」成為與國際對話的品牌。

陳世曉說，屏東氣候土壤非常適合植種可可，「可可觸技曲 COCO CLUB」未來也將透過契作採用在地優良高品質的食材，並與巧克力冠軍達人聯手打世界盃，將市場規模拓展到國際市場。

他並強調，歐典生技不是一般的巧克力工作坊，而是一家GMP專業食品廠，具備國家級安全製程，且擁有巧克力職人專業團隊，產品可投入專業製造，同時可藉由企業規模將產品量產，產品符合食品法規食安標準，品質衛生安全有保障。