兔躍前行臻藏有餘「JOHNNIE WALKER」2023春節限定禮盒真摯祝福鴻兔大展

兔躍前行、臻藏有餘，傳承兩世紀、獲得英國王室皇家認證的JOHNNIE WALKER蘇格蘭威士忌，以Keep Walking-「不斷向前邁進」的精神深獲成功人士認同，是展現送禮者誠意與氣度的首選，苛求完美、以精湛工藝和時間釀造的JOHNNIE WALKER蘇格蘭威士忌，在歲末年終之際，陪您細數並慶祝辛勤獲得的成功果實，展望璀璨的未來。每一個人生重要的里程碑，JOHNNIE WALKER都是必要的歌頌者。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監呂杰隆表示，JOHNNIE WALKER年節限量禮盒每年都掀起搶購和收藏熱潮，其中，最被引頸期盼的「藍牌生肖台灣限定版」以及獻給所有造局者的「XR21年節禮盒」更是今年最搶手的春節限定禮盒。全新精緻包裝，深具收藏價值的「JOHNNIE WALKER兔年推出的藍牌《兔躍前行》兔年珍藏台灣限定版」，獨特的八維風味，創造非凡的多層次口感，加上由國際設計師量身打造以兔年為靈感的包裝，無論是送禮或收藏都極具代表意義；還有獻給造局者的JOHNNIE WALKER XR21年「躍兔造局」新春限定禮盒，象徵吉祥的金魚圖騰躍上多面切割的璀璨瓶身，搭配限定專屬造局者杯。此外，18年蘇格蘭威士忌禮盒、15年 封・蜜雪莉桶蘇格蘭威士忌禮盒、金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒、綠牌15年蘇格蘭威士忌禮盒，同樣洋溢節慶喜氣，滿足威士忌愛好者多元需求。不論是用於團聚暢談或送禮，JOHNNIE WALKER禮盒各種節慶的送禮需求。

獨獻台灣，稀釀僅存、八維深藴的「JOHNNIE WALKER藍牌台灣獨家《兔躍前行》兔年珍藏限定版」，酒精濃度：46%、容量：750ml。建議售價：5,800元。業者提供

迎新送舊，2023年JOHNNIE WALKER藍牌威士忌生肖台灣限定版以「兔躍前行」為題推出，特殊的包裝由國際知名服裝設計師打造限量瓶身，以兔年為靈感發想：透過兔子，祥雲，高山意象印製於瓶身，象徵祝福長壽和步步高升含意。並在瓶身上刻劃出燙金臺灣圖案，閃耀精品光芒；以平面印刷以特殊技法，將午夜藍、燙金​​、琺瑯重疊印刷，創造出仿立體手感。《兔曜前行》兔年珍藏台灣限定版全球僅有台灣獨售，也可以說是JOHNNIE WALKER獨限台灣的珍禮，極具收藏價值。不同於一般版本的40%酒液，臺灣限定勾兌調和的「兔躍前行」兔年珍藏台灣限定版酒精濃度為46%，入口後，舌齒之間便充滿榛果、蜂蜜、雪莉酒香與柳橙果香，接著是隱約的薑味、金橘、檀香木與黑巧克力香味。濃郁的蜂蜜甜味最先湧現，伴隨淡雅的胡椒與乾果味道，尾韻是柔和的煙燻味，獨特的八維風味組合，餘韻繚繞不絕餘口。所有JOHNNIE WALKER藍牌威士忌都是萬中選一的珍稀佳釀，是從少數蘇格蘭最出色珍稀的威士忌精選淬煉而成，一萬桶酒藏中，只有一桶能呈現JOHNNIE WALKER藍牌超凡卓越的風味，擁有無與倫比的豐富層次與煙燻風味，口感像絲綢般滑順，深邃風味、匯聚八維層次，有如一道道波浪，撩動味蕾、喚醒感官，帶來各種強烈的味覺饗宴。

21年傳奇酒液，三段調和工藝打造絲綢般的頂級口感， JOHNNIE WALKER「XR21《富貴有魚 豐年蓮年》新春限定禮盒」，酒精濃度：40%、容量：750ml。建議售價：2,900元(內含一只造局者杯)。業者提供

今年外型耀眼的XR21新春限定禮盒則以「造局精神」為靈感，金魚圖騰悠遊於瓶身，紅、金色為底色的禮盒除了金魚也加上蓮花圖案，取其「富貴有餘 豐年蓮年」的吉祥意涵。禮盒內附贈一只XR 限定專屬造局者杯，雙層厚底設計加上多邊幾何線條，霸氣十足的角度符合造局者的恢宏格局，是蘇格蘭釀酒工藝與台灣玻璃手藝完美融合的最佳體現。在充滿挑戰的年代，以「造局者」為期許，開創新局。首席調酒師使用專屬頂級酒款的三段式調和工藝，徹底釋放XR21高年份酒液，雖然耗時費力，但唯有三段調和工藝，才能真正呈現傳奇酒液豐富且具層次的完整風味。入口後，溫暖的煙燻味包覆著蜂蜜甜味，與香料、柑橘、熱帶熟成水果和焦糖香氣互相交纖，綻放出源自失傳酒廠珍稀窖藏的滑順入喉與珍醇香氣。

淬鍊18年極致工藝，完美釋放風味層次的「JOHNNIE WALKER 18年蘇格蘭威士忌禮盒」，酒精濃度：40%、容量：750ml。建議售價：1,980元。 (內含一只醇釀工藝杯、一支18年50ml迷你酒)業者提供

薈萃菁華，最能貼切形容JOHNNIE WALKER 18年蘇格蘭威士忌，正因是擁有超過800萬豐富酒藏和200年調和工藝的JOHNNIE WALKER，集結18個酒廠之至臻熟成酒液，經歷18個春夏秋冬的淬煉，完美調和誕生的雋永經典。選用源自Speyside區的單一麥芽威士忌，悉心調和包括經典Cardhu酒廠、以味道純淨見長的Glen Elgin酒廠、罕少Auchroisk酒廠的酒體特色，造就蘊含多種沉穩內斂風味的黃金酒液。絲滑酒體由首席調酒師Jim Beveridge巧妙調和，富含Speyside區特有的繽紛花香與濃郁果香，隨後帶出杏仁、橙香風味，尾韻以黑巧克力、焦糖橙皮和淡淡煙燻氣息收尾。風味豐富、層次更迭，可謂是餽贈高年份威士忌的首選。

無可挑剔的赫雷斯血統「JOHNNIE WALKER15年封 · 蜜 雪莉桶蘇格蘭威士忌禮盒」酒精濃度：40%、容量：700ml。建議售價：1,430元。(內含約翰走路金淬精饗杯1只, 約翰走路18年50ml迷你酒一支) 業者提供

而由首席調酒師 Jim Beveridge 精心挑選熟成超過15年的酒藏、再以赫雷斯雪莉桶進行二次熟成，經過血統純正的雪莉桶滋養、完美封存來自西班牙的馥蜜醇順風味，「JOHNNIE WALKER 15年雪莉桶風味蘇格蘭威士忌」也因而有了「JOHNNIE WALKER 15年封•蜜雪莉桶」之稱。封存來自西班牙的蜜香醇順。經過赫雷斯雪莉桶二次熟成，完美呈現雪莉桶獨特蜜餞、乾果、可可風味，同時交織出細膩花果、烤蘋果與蜂蜜香氣，乾淨清甜、醇順易飲，豐富滋味層層綻放，創造蜂蜜般的絲滑口感，全球小批次生產，勢必再將威士忌愛好者趨之若鶩的雪莉風潮推上另一巔峰。說到美酒，當然也要美食相佐。因葡萄酒本就是為搭餐而釀，JOHNNIE WALKER 15年封•蜜雪莉桶威士忌，馥香甜豐富，帶有香草、果乾、焦糖、巧克力及杏仁堅果氣味，也同樣繼承此一特色，尤其適合深色醬汁類的料理，不光是西班牙菜、法國菜，連獨樹一格的台菜，像是重口味的熱炒、鹽酥雞等炸物，花果香氣可以中和油膩感，與雪莉桶威士忌的風味達到完美均衡，相得益彰。以15年份的威士忌來說，1千多左右的價格帶相當適合送禮、聚餐品嚐。

璀璨金淬酒液，歡慶時刻首選的「JOHNNIE WALKER 金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒」酒精濃度：40%、容量：750ml，建議售價：1,390元 (內含約翰走路金淬酒壺1組)。業者提供

另外，由被評選為蘇格蘭威士忌極品的Clynelish單一麥芽威士忌，造就出JOHNNIE WALKER金牌珍藏蘇格蘭威士忌的璀璨金淬酒液。首席調酒師Jim Beveridge親自遴選珍藏威士忌原酒，滴滴酒液皆獲三金牌（2017~2019 ISC 國際烈酒競賽 蘇格蘭威士忌金牌）榮耀。以富含水果香氣的Clynelish為主體，精釀出馥郁蜂蜜果香甜味、奶油香草與淡淡煙燻味交織的佳釀，口感柔順層次豐富，不僅適合純飲，也推薦搭配碎冰或蘇打水飲用，冰凍後品嚐，絕妙風味令人難忘。金牌珍藏酒壺組，僅附隨新年禮盒贈送，整組閃耀金黃色的光芒，收藏價值滿點。

單一麥芽四重奏，完美匯聚的「JOHNNIE WALKER 綠牌15年禮盒」。酒精濃度：43% 、容量：700ml ，建議售價：1,099元(內含一只經典醴鑽杯、一支綠牌15年50ml迷你酒)。業者提供

「調和麥芽」的JOHNNIE WALKER綠牌15年蘇格蘭威士忌禮盒，最適合於春節期間餽贈相識多年、純厚友誼不變的至親好友。嚴選橫跨蘇格蘭不同產區、滴滴熟成15年以上的酒體，毫無調和其他榖物威士忌、僅含四大獨特單一麥芽原酒的JOHNNIE WALKER綠牌蘇格蘭威士忌，完美融合強勁海鹽、雅緻果香、深邃煙燻、醇厚麥芽四重風味，層次豐富、口感自然和諧。附上精緻的醴鑽威士忌杯，金黃色酒液搭上綠色瓶身及外包裝，迎接充滿興旺的兔年，同時祝福彼此仍要Keep Walking。品飲臻藏純麥威士忌，開創嶄新美好兔年。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)

