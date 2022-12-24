後疫情時代來臨 電商平台為客戶打造專屬服務作出差異化

因應後疫情時代來臨，全球各地區商業模式亦快速改變。服務上萬店家客戶的開店123適逢屆滿20周年，為客戶具體化打造網路商業經營模式，是廣受店家信賴的優質企業。

全球網路電商顧問安晨妤日前赴歐洲及日本，觀察到每個大企業在布局全球計畫都會有所調整，雖然無法預測會發生什麼事，但是了解網路世界勢必已是未來趨勢，使用量和運用層面只會使用越來越多，如一支手機賣50,000元也是有很多人去購買，因為一支手機就可以搞定很多事情，因此手機已經儼然成為民眾不可或缺的生活必需品。

安晨妤表示，每個企業品牌皆能努力耕耘於電商平台，甚至往下扎根，許多品牌與蝦皮、Yahoo、樂天等銷售平台合作，從商店街、購物商城、到百貨省通每家策略會有所不同，但這些銷售通路抽成非常高，店家無法掌握在自己手上，因此建議大企業要花心思與預算來建置官網，做出差異性，才是長久之道。

針對食品業者而言，安晨妤建議在這個網路商店發達的時代，須研發出獨特產品且可為客戶量身打造，如在官網可以看到每個客戶的生日，客戶生日時可特別推薦獨特生日蛋糕給客戶來刺激消費，讓客戶對品牌更有認同感。這做法就如同全球知名時尚產業Gucci、Balenciaga、Prada、Valentino、LouisVuitton、Dior、MiuMiu，這些品牌已致力在客制化領域用心經營客戶群，客戶所購買的包包、帽子、配件等，都刻上客戶名，可贏得客戶滿意度且回購率提高。

網路電商成功的重要關鍵點，於網路購物的消費動線流程須講求精簡、順暢，是決定消費者是否繼續埋單的重要因素。結合現代科技AI技術也是能讓消費者有更高意願下手，如化妝品牌合作AI技術在手機上點選粉餅顏色，即可看到化妝後的模樣，此種電商結合科技化能讓化妝產業更加蓬勃發展。而近三年企業面臨疫情衝擊後，須要思考未來要發展更多元化或是結合跨領域技術來滿足消費者需求。

安晨妤創立的開店123無畏疫情影響，收入三級跳且幫助很多客戶，讓他們的業績也蒸蒸日。由於大環境的趨勢，讓越來越多人知道企業要經營良好必須重視電商。疫情過後許多店家已開始裝修實體店面，線上網路商城結合線下實體店，相信2023年全球景氣會慢慢復甦且會越來越好。

安晨妤透露，2023年將會拓展新事業，舉辦韓式攝影、日式攝影甚至國際時尚攝影頻道，想要把每個人的美麗保留下來，因每個人都有在生命中需要紀錄的重要過程與想要留下的重要時刻，透過美學攝影角度可以保存一瞬間，透過專業拍攝到後製修圖能讓客戶驚呼連連，在社群媒體呈現出與眾不同的時尚感。