享沐時光 平安夜尾牙餐車市集、跨年音樂晚會熱鬧登場

隨著疫情趨緩，享沐時光莊園渡假酒店於12月24日下午4點30至晚上9點在園區的戶外千坪草坪舉辦尾牙餐車市集活動。活動將集結來自各地共25台的新潮流餐車，每台餐車的販售均展現出不同形式類型的品項，提供各式美食、飲料供賓客挑選。除了每台餐車精心製作的異國料理、台灣小吃等佳餚外，還有各種甜品和雞尾酒供您選擇。

此外活動還聘請了一支樂團表演，帶來輕鬆愉快的音樂氛圍。酒店方面也特別準備了聖誕節日氛圍的裝飾，讓您感受到濃濃的節日氣氛。行銷公關部郭仲紋經理表示，此次尾牙餐車市集活動是享沐時光成立兩年多來第一次舉辦大型活動，原本出發點是慰勞員工一年辛勞的尾牙餐車活動，後來發想邀請住宿客、泡湯客與外客來一同共襄盛舉，讓平安夜的夜晚添增了熱鬧與溫暖的氣息，將是一個難忘的節日盛宴，歡迎大家前來參加，享受美食的同時，也能欣賞精彩的音樂表演，一起度過一個難忘的平安夜！

享沐時光莊園渡假酒店園區一景。圖/業者提供

此外，相隔一個禮拜，12月31日還有一場搭配著樂團放鬆狂歡的演奏、萬眾矚目的跨年煙火音樂晚會，地點同樣於戶外大草坪，音樂晚會時間從晚上07點30分至09點30分，同時煙火秀時間為晚上09點30分整在享沐時光本館建築物頂樓施放，若錯過尾牙餐車市集的您，千萬別錯過享沐時光跨年煙火音樂晚會 ，迎接新的一年！