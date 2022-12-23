「青澤」伴手禮年節禮盒搶購一空 人氣零食「琪瑪酥」團購首選

近年來台東極富盛名的特色伴手禮店「青澤」，今年推出限量2023春節禮盒預訂早已銷售搶購一空，若民眾想要購買其他特色零食與伴手禮，除了門市現場現貨外，另可於青澤官網預訂還有機會入手。

青澤開發多款零嘴商品「醬心蛋捲」，選用台灣優質雞蛋製作，內餡有花生、芝麻、肉鬆、鹹蛋黃等口味，真蛋捲皮不加一滴水，手工填入1：1比例加進滿滿餡料，每一口都是美味與幸福的雙重伴奏。近年受到歡迎的「燒蝦餅」，也是翻轉創意將記憶中的蝦餅變小，口味變多更好入口。

青澤總經理陳虹廷透露，店內最熱銷產品「琪瑪酥」有段美麗的故事，由於妻子愛吃沙琪瑪，但卻不喜歡黏牙口感，而這也是許多人的心聲，所以才研發改良成香酥脆的琪瑪酥。外表看似沙琪瑪，但設計成一口入嘴的小塊，酥中帶硬的口感，一咬下去酥脆香味四溢，讓人一口接一口，成為辦公室團購零嘴的熱門商品。琪瑪酥內含紅藜和紅烏龍入味，除了原味外，還有提供黑糖、海苔、起司、泡菜、焦糖牛奶、芥末等11種口味，香甜鹹辣一應俱全，難怪年節禮盒熱賣且供不應求，精心設計的外包裝，讓消費者送禮自用兩相宜。

自2018年至2022年，青澤已陸續榮獲台東網路票選十大伴手禮、兩岸十大伴手禮、台北市食材米其林大賞第三名、萬物糧倉大地慶典特選店家、奇摩YAHOO票選十大伴手禮、世界級比利時MONDE SELECTION評鑑金質獎等肯定。陳虹廷謙虛說，想鼓勵員工可以多參加比賽，一方面了解市場，也能了解消費者的想法。

「台東就像是一座青山，一座足以恩澤全台灣的青山。」口號當然需要包裝，但背後的原動力卻是源自不滅的初心。74年次的陳虹廷原本在台北廣告公司當美術設計，是個充滿熱情的大男孩，和妻子回台東創業後，店內許多產品設計都由他一手包辦。初期就以糖果樂園打響名聲，但一場強烈風災便把他和妻子兩人心血都給毀了，颱風的隔天，陳虹廷的父親望著倒成平地的香蕉田，語重心長的希望他們能讓台東的好東西讓人看到，因此「青澤」新品牌應運而生。

74年次的總經理陳虹廷，笑起來靦腆酷似周杰倫，經常在臉書貼出與自家產品合照，是品牌最佳代言人。圖／青澤伴手禮提供

陳虹廷堅持選用台灣在地好食材，結合糕餅師傅與年輕同仁們的創意，研發更多符合市場期待和喜愛的新零嘴，另外還有研發池上米穀酥、池上米麻糬、初鹿鮮乳牛奶棒等產品，讓這座青山的美好分享至全台。網路盛行，消費者可直接查詢青澤官網：https://www.chingtse.com，就能知道更多台東在地的好滋味。