2022台豐ADT公開賽第二回合 洪健堯躍居領先

睽違兩年之『2022台豐ADT公開賽』今天(12/23)在彰化大村台豐高爾夫俱樂部完成第二回合，名將洪健堯發揮穩定的木桿丶鐵桿丶切桿與推桿打出67桿，以兩回合總桿低於標準桿六桿之138桿躍居領先！昨日獨居領先的泰國名將蘇提帕(Suteepat Prateeptienchai)則以一桿之差退居第二；現役PGA美巡好手俞俊安今天交出69桿，李玠柏70桿，兩人同以兩回合140桿暫時並列第三；泰國球員斯瑞松(Sarun Sirithon)、葉昱辰、謝繼賢三人暫並居第五。

第二回合泰國選手Suteepat Prateeptienchai以總成績-5桿暫列第二。圖／TPGA提供‧林聖凱攝

今天兩回合之後取總桿高於標準桿五桿的149桿共56位選手晉級後兩回合決賽。值得一提的是，我國選手黃議增在第8洞以七鐵打出一桿進洞，是他在正式比賽首次打出Hole In One，可贏得台豐球場董事長林伯實提供的獎金台幣10萬元，以及球場頒發的台幣1.5萬元，共計11.5萬元。可惜他今天打出73桿，未能晉級後兩回合決賽。

這項比賽共四回合72洞，總獎金美金20萬元（約合新台幣600萬元），為今年ADT年度16站中獎金最高的兩場比賽之一，也是今年度ADT與台巡賽的封關賽。冠軍選手可獨得美金3.5萬元，選手們均力爭ADT年度總獎金排名前十，以取得明年亞巡賽參賽資格。這項比賽主辦單位為台豐球場，協辦單位為TPGA與ADT，為今年台巡賽唯一的ADT賽事，也是台豐舉辦七屆ADT以來首次將總獎金自16萬美元提高至20萬美元。今年賽事將於最後一回合決賽(12/25)上午11點至15點，在博斯高球一台進行實況直播，歡迎民眾和球友一賞選手精采球技。另外，台豐球場也設立比賽網站，提供有關比賽及逐洞成績即時訊息，關心賽事的球友可上網查詢，網址為www.thgc.com.tw。