總桿-17破生涯與大會紀錄 吳佳晏榮登2022台灣大哥大女子公開賽冠軍

2022台灣大哥大女子公開賽第三回合決賽，今天(12/23)在東華高爾夫俱樂部圓滿結束，年僅18歲的旅日好手吳佳晏以打破大會與自己生涯三輪總桿紀錄的199桿(-17)，輕鬆摘下這場TLPGA年終封關大賽冠軍！並且開心抱走90萬元冠軍獎金。明年將繼續征戰LPGA美巡賽的侯羽桑則以204桿總桿(-12)獨居第二；旅美名將李旻、錢珮芸雙雙並列第三；徐薇淩和陳宇茹並列第五。至於目前就讀高三的業餘小將黃亭瑄，連續三天都打出低於標準桿的好成績，順利衛冕業餘優勝，整場比賽中則是排名並列第14，未來前途看俏。

吳佳晏喜獲冠軍後接受戰友們潑水祝賀。圖／業者提供

上週才剛從日本返國的吳佳晏透露，低於標準桿17桿是她生涯三回合的最佳紀錄，同時也打破了本賽事2017年冠軍泰國好手普洛依薔普(Ploychompoo Wilairungrueng)與2020年冠軍錢珮芸共同保持的-10桿總桿紀錄。身材嬌小、但球技出眾的吳佳晏轉入職業才短短兩年，已經在TLPGA台巡賽累績八座冠軍，本週更以驚人的破紀錄成績技壓眾多旅美名將，表現令人印象深刻，也相當期待她明年在日本的表現。師承台灣首代高球天后涂阿玉的吳佳晏賽後謙虛表示：「這場比賽旅美與旅日回來的好手很多，能夠贏球，我只能說這週我的狀況好一點。之前打不好一直是推桿不順，本週推桿感覺就好多了。」她預計明年二月飛回日本備戰，自信將用更好成績回報大家的祝福。