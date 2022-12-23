應「自然」而生 高品質美國米的絕佳美味

米是餐桌常見的主角之一，而米飯的口感是一頓飯的基本，更是靈魂所在，若能體驗不同米種，便能增添飲食中的樂趣，全球第五大稻米出口國「美國」，所生產的高品質美國稻米，種類就多達短粒米、中粒米、長粒米、糯米、香米等，現在市面上已十分普及，累積了不少愛用者。

美國中粒米顆粒飽滿、口感Q彈。圖/美國稻米協會提供

美國米崇尚自然耕作，為達到永續發展，採取「一年一耕」的耕作模式，使土地能夠獲得充分的休息與滋養，在休耕期，稻田會蓄滿潔淨的水，迎接大批候鳥到此棲息、過冬，收集到的天然肥料，讓美國稻農不必仰賴化學方式來維持土壤養分，也使這片順應自然而生的大地，能透過永續耕種的方式，達到和大自然共生共榮，這也是美國稻農對自然環境的重要堅持。除了對於永續耕種的堅持，美國米在「用水」上也極其講究，擁有燦爛陽光及肥沃土壤的加州，運用在地發展出來的灌溉系統，加上來自洛磯山脈純淨天然的融雪水及雨水，不僅使灌溉用水可減少2/3，也讓在雪雨滋潤下的稻米口感絕佳，同時展現了環境友善的精神。

美國米種植範圍廣大，為求精準栽種管理，運用專業機械設備種植農產品，能使供應量與品質更為穩定，在美國農業部與稻農齊心嚴謹把關下，產出的稻米能夠維持穩定的高品質，讓消費者吃得更安心，美國稻米協會為了讓更多消費者可以親自體驗美國米的好品質，除了透過食品展與餐飲業者、消費者交流，也與專業廚師合作打造出更多美國米料理，同時也透過通路試吃活動，讓更多愛好米食的台灣消費者認識美國米的好，不僅能品嚐不同米種，輕鬆滿足口腹之慾，更能在家盡享「美」味。