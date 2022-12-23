戰酒黑金龍特窖陳高「特窖豐味」開跑享受時空淬鍊的味蕾食尚

一再挑戰風味極致的「戰酒黑金龍特窖陳高」，不斷突破品酩佐餐體驗，新春伊始將以「大江南北的中華料理」為名，以「特窖豐味」為主題展開全台美食地圖之旅，攜手台灣具特色的中式料理餐廳，為消費者帶來味蕾感官的創新體驗。首發之旅特別邀請代言人王偉忠，與2021、2022連續兩年獲得「米其林餐盤推薦」的眷村風味餐廳「南村私廚小酒棧」合作，開啟特窖豐味美食地圖的第一站。

「南村私廚小酒棧」特別精挑多道經典且令人驚豔的眷村菜佐以「戰酒黑金龍特窖陳高」，喚起那蘊藏懸念的舌尖記憶。對於從小在嘉義眷村長大的王偉忠來說，眷村歲月的點點滴滴都具有相當濃厚的情懷，眷村菜與高粱酒的組合便是雋永之一。逢年過節，餐桌上愉悅的笑聲、對滿桌佳餚的讚嘆聲、悅耳的敲杯聲，共同譜出令人回味無窮的好滋味。

跟著「戰酒黑金龍特窖陳高」享受時空淬鍊的味蕾食尚，南村私廚小酒棧主理人潘盟元（左起）、味丹企業副總經理林忠勝、代言人王偉忠、品酒師小亨利共同宣佈「特窖豐味」活動正式啟動。業者提供

連續兩年代言特窖陳高的王偉忠表示，很榮幸看到身邊許多朋友，甚至是返台的外籍友人也跟我一樣鍾愛特窖陳高。他更在餐會中分享餐搭酒的喝法，上菜前先加冰塊冰飲，提升陳高的整體香氣，也益於開胃，用餐至花雕雞砂鍋跟乾鍋綜合這兩道菜餚時，則換搭凍飲陳高、純淨爽口，爾後再以溫熱陳高搭配鮑魚佛跳牆，香氣滿溢、相得益彰，堪稱美味關係的經典絕配。

品酒師小亨利對特窖陳高也讚譽有加的表示，「戰酒黑金龍特窖陳高」承襲黑金剛陳高優良血統，選用金城廠(老廠)中甕裝窖藏3年以上的酒基為主體與坑道中酒齡5至10年的黑金剛陳高完美平衡酒體，在口中體現陳高入口醇順、落口紮實、香氣優雅且尾韻綿長的豐富層次，其千變萬化的酒質與各式中華料理都能百搭，在口中完美交織出一場無與倫比的品酩食尚。不論純飲、冰飲、凍飲或溫飲都別具風味，更大力推薦年輕族群與女性品飲，在享受各式各樣的中華美食時，都非常適合佐飲特窖陳高。

南村私廚經典的佛跳牆是每年春節的秒殺團圓菜色，堅持台灣正宗風味，食材來自多樣山林海味，靈魂風味來自炸過的蒜頭和白胡椒粉，整體完美融合，湯清不稠口感濃郁，絕對帶來比讚的年味兒。今年特別搭配特窖陳高推出限量50組的年菜餐酒組(乙瓶特窖陳高＋乙甕干貝佛跳牆)，每組4,000元，讓大家吃的滿意、喝的開心。可直接向南村私廚洽詢訂購。業者提供

南村私廚小酒棧主理人潘盟元則表示，本次從開胃菜、經典滷味拼盤、紅燒肉掛包、河南蒸面、花雕雞砂鍋、乾鍋綜合、馬頭魚燒豆腐、鮑魚佛跳牆等，都是融合台灣道地口味的眷村特色菜餚，每道都令人食指大動。幾乎快失傳的「河南蒸面」，其烹製工序繁複，配面的豬五花肉末、黃豆芽和豆角先炒熟做底，鋪上最細的帶粉生陽春麵以40分鐘蒸熟後淋上醬汁調味，甚香甚有勁道；「紅燒肉掛包」以蜂蜜注入肉體將豬肉脂肪快速軟化並飽吸醬汁，短短的時間就讓紅燒肉軟滑入味，過程中不使用悶燒鍋或快速爐，更是精要所在。

出發吧！王偉忠邀請你快上「戰酒黑金龍」Facebook，跟著特窖陳高的腳步，探訪更多中華美食料理，點一桌喜歡的豐餚美饌，讓美酒美食相互輝映，享受特窖豐味的感官新體驗。

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