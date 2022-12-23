焦糖楓回饋社會捐一日所得 邀陳鴻一起贈與人安基金會

主打超高CP值！平價串燒連鎖第一品牌焦糖楓，至今邁向第11個年頭，焦糖楓品牌清新深獲年輕人喜愛、陽光正面深植人心，2022積極展店，目前全台有18家分店有通化直營店、永吉直營店、師大直營店、同安直營店、林口直營店、內湖737加盟店、文林加盟店、百福加盟店、台南海安加盟店、木柵加盟店、汐止加盟店、廟口直營店、一中加盟店、樂華直營店、寧夏直營店、西門直營店、林森加盟店和忠孝直營店。

焦糖楓11年有成 小攤車變身實體店面 回饋社會捐一日所得 邀陳鴻一起贈與人安基金會。業者／提供

焦糖楓於今23（日）舉辦記者會，11年前焦糖楓第一台小攤車起家的地方。現場貴賓雲集有焦糖楓執行長陳妍霖、美食天王陳鴻、人安基金會代表鍾如婷。焦糖楓執行長陳妍霖感性分享開始打拼創業從小攤車開始，慢慢累積口碑和人脈，因為食材新鮮CP值高，讓吃過的客戶都成為回頭客，經過11年的努力現在焦糖楓有這樣的成績，過程中充滿感恩。當年焦糖楓第一台小攤車今天功成身退，走入歷史，小攤車晉升實體店面，對焦糖楓品牌來說意義重大，邀請重量級的美食天王陳鴻來為通化店開箱，也把通化店的一日所得6萬元，捐贈人安基金會，回饋社會，在這歲末年終讓寒士飽食。陳妍霖說：「焦糖楓從第9年前開始，就秉持取之於社會，用之於社會的精神，執行長本身擔任華人公益大使，每月大大小小的公益捐款及擔任品格教育講師、人權協會理事、反毒活動宣傳，焦糖楓在公益上做愛心是不遺餘力的！未來也將持續的進行下去。」人安基金會代表鍾如婷也現場感謝焦糖楓執行長陳妍霖、美食天王陳鴻，可以拋磚引玉讓更多人關心弱勢，接受6萬元善款並頒發感謝狀鼓勵善舉。

焦糖楓11年有成 小攤車變身實體店面 回饋社會捐一日所得 邀陳鴻一起贈與人安基金會 。業者／提供

焦糖楓執行長陳妍霖說：「11年前從小小攤車開始經營，創業路程非常辛苦，剛開始因為資金與經驗不足，全攤車使用最簡易的方式經營，因為沒有保鮮功能，食材壞光，木炭燒烤，整條街冒煙導致鄰居抗議，自己的夥伴也吸木炭煙身體不適，三天就撤攤移點！經營一陣子後，因為沒有pos機輔助，手寫單錯誤百出，容易漏單讓客人不開心」！攤車因為沒有門冬天非常寒冷，又無法裝冷氣，夏天非常炙熱，員工都受不了，實在是看不到未來能做連鎖展店的樣貌！種種的困難，我並沒有放棄！找連鎖顧問輔導，ㄧ一解決困難！當攤車業績越來越好時，我反而深思，這樣的形象是我要的嗎？能往海外發展嗎？於是在營業第四年停止攤車加盟，極力完善流程、轉型，經過三年努力，在林口開了第一家有內用座位店面，其他間攤車慢慢移點轉店面，直到今年邁向2023年之際，通化夜市最後一個攤車，也終於走入歷史，對焦糖楓而言真的是意義非常重大！

美食天王陳鴻蒞臨焦糖楓擔任一日店長，許久沒有出現在媒體面前，展現逆齡狀態讓大家驚艷，陳鴻日前赴馬來西亞連續兩年獲頒【世界頂級美食獎】，堪稱台灣之光。對於美食陳宏來力挺，陳妍霖說：「阿鴻上菜是當年非常火紅的節目，可以說是第一代的型男大主廚！我不是餐飲科的，所以非常崇拜在馬來西亞得世界美食獎的陳鴻主廚，真的是台灣之光！也期待今日透過陳鴻主廚手藝，焦糖楓串燒能有五星級的升等。」

美食天王陳鴻有感於疫情過後夜市美食沒落，好多商家不敵虧損紛紛暫停營業。這次為焦糖楓站台響應振興夜市食藝文化，現場巧手將焦糖楓平價串燒晉升五星美食，也在寒冬歲末之際拋磚引玉一起響應捐贈善款。陳鴻說：「台灣的美食是非常有競爭力的，看好焦糖楓未來成為該領域的領頭羊，今天把更多美學加入焦糖楓讓平價串燒升級，視覺可以促進食慾，讓上門的顧客每個都能滿載而歸」。