訂年菜手腳要快 晶華祭出早鳥折扣再送餐券

台北晶華酒店今年強打晶華軒港籍廚藝總監鄔海明，匯集日本岩手鮑魚、關東刺參、北海道宗谷元貝、以及中東花膠等四種珍稀食材端出的「富貴盆菜」，搭配長年熱賣的「龍蝦鮑魚粵式迎春團圓宴」、「白鯧瑤柱台式福滿圍爐宴」、「火烔花膠滬式玉兔吉祥宴」、「三燔日式鍋物宴」、故宮晶華的「台粵式圍爐宴」、西式「美國爐烤肋眼牛肉」以及集合18道開胃美饌的「前付小滿漢」、濃縮粵菜精華及食材入饌的「粵式富貴小滿漢」等料理，以豐儉由人的多樣化選擇，滿足不同顧客的需求。上述家宴每套6,888元起、小滿漢系列每套3,800元起，即日起至2023年1月15日可於館內外各餐廳，或至「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台(https://shop.silkshotelgroup.com/RT)預訂。2022年12月18日前訂購享9折優惠外，再送栢麗廳自助餐廳平日下午茶單人券乙張(價值1,078元)。

正宗粵式盆菜、頂級奢華食材盡出

在香港過年，一家人會圍爐享用盆菜，取其「團圓」、「圓滿」、「十全十美」等美好寓意。晶華軒港籍廚藝總監鄔海明前年首次推出粵式盆菜後大獲好評，今年主打用料食材豪華升級版本的「晶華軒富貴盆菜」，集結外型宛如金元寶、名列世界三大名鮑之一的日本岩手縣28頭吉品鮑魚，以及口感柔嫩Q彈、被譽為鑽石級刺參的60頭關東刺參，還有來自日本北海道、體型飽滿豐腴的XL級宗谷元貝，再加上含有豐富膠質的中東8頭花膠等四款珍貴食材，打造出晶華酒店今年外帶年菜最吸睛的亮點。

四款中式圍爐盛宴

晶華酒店延續過往佳評如潮的好口碑，規劃出四款經典中式圍爐盛宴，「白鯧瑤柱台式福滿圍爐宴」主打用料豐富、年節必嘗的招牌湯品「瑤柱花膠佛跳牆」，前菜推出以台式料理手法呈現的烘烤烏魚子、醬漬九孔鮑、腐乳辣雞翼、醋溜鯛魚皮等六款「台式小滿漢」，搭配象徵大富大貴的主菜「椒鹽白鯧」，以及廣受消費者喜愛的「老滷筍干扣元蹄」、象徵吉祥寓意的「花開富貴甜芋泥」，道道精彩讓人目不暇給，每套售價8,888元。集結歷年媒體評比冠軍的「火烔花膠滬式玉兔吉祥宴」，包含精彩重現老酒元寶、無錫脆鱔、蔥油嫩雞、桂花蓮藕、黃瓜海蜇、四喜烤麩等六道料理的「滬式美味集」，搭配色香味俱全的「鐵人乾燒虎蝦」以及新鮮彈牙的「蠔汁鮮鮑東坡肉」兩款主菜，湯品則是慢燉細熬而成的「火烔雞燉花膠」，款款皆可品賞到主廚料理的用心，甜點搭配以「香烤荔茸酥」，每套售價9,888元，可供六人食用。

晶華與but.(we love butter)及舊振南聯名禮盒示意圖。圖／台北晶華酒店提供

聯名禮盒首次推出！九款年節冠軍伴手禮、送禮自用兩相宜

今年晶華酒店首次攜手「百年糕餅老店–舊振南」以及人氣餅乾品牌「but.(we love butter) 」推出兩款限定聯名禮盒，搭配舊振南餅店的Regent x 舊振南 聯名開運禮盒以中式糕點為主體，內容精選晶華最受歡迎的冠軍糕點—鳳梨澄沙奶黃，搭配舊振南經典熱銷的四款年節零嘴以及晶華嚴選—文山包種烏龍茶，邀民眾一起呷甜甜過好年。與「but.(we love butter) 」合作的Regent x but. 聯名新春禮盒則將晶華點心主廚全新創作–焦糖海鹽澄沙奶黃，和「but.(we love butter) 」的人氣經典濃厚奶油餅乾完美搭配，佐以晶華嚴選蜜香紅茶，質感又美味的組合絕對是送禮的不二首選。

年禮的部分，晶華續推曾經得到媒體評比冠軍的－鳳梨澄沙奶黃禮盒，其他特色年禮還包括匯集松露白酒鮑魚及中式香醇祕製鮑魚的晶華珍饌鮑魚禮盒；年年熱賣的人氣甜品—花開富貴甜芋泥禮盒；遵循古法精心製作的步步高昇蘿蔔糕禮盒；特選美國頂級牛肉由五星主廚精切出最油嫩鮮腴的肋眼部位，急凍包裝後以充滿質感的木盒盛裝而成的極致肋眼牛排禮盒以及主廚秘製干貝XO醬與銀魚麻辣醬所組成的晶華軒御膳XO醬禮盒以及嚴選9兩黑金烏魚子搭配38度金門高粱的黑金烏魚子禮盒，豐儉由人的各式選擇，期待滿足不同客層的送禮需求。