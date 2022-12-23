像Wednesday一樣奇怪但可愛! 提姆波頓展邀請怪咖朋友們一起歡度聖誕

即將到來的聖誕節，是許多民眾一年當中最期待的日子；對曾執導著名電影《剪刀手愛德華》、《陰間大法師》、《聖誕夜驚魂》以及目前討論度非常高的影集《星期三》的導演提姆．波頓而言，「聖誕節」是他最重要的創作靈感來源之一。現正於中正紀念堂展出的《提姆波頓異想世界展》，將波頓導演50年來的創作原稿和多媒體內容等，透過十大展區不同主題的呈現，讓台灣觀眾一窺當代鬼才導演的怪奇創作。

十大展區中，最受觀眾觀迎的是「充滿善意的怪物」(Misunderstood Outcasts)，此區大部分展件為提姆．波頓唯一創作詩集《牡蠣男孩憂鬱之死》中，一些不尋常又有著奇怪特徵的邊緣角色，如「牡蠣男孩」、「眼中釘男孩」、「污漬小子（超人）」等。

所有的超級英雄裡，就屬他最怪異，他不開時髦跑車，也沒半點超自然力。

若和超人蝙蝠俠相比，我想他算安分守己，不過我覺得他真神奇，污漬小子就是他英名。

—《污漬小子傳奇》

這些可愛的邊緣小角色，搭配提姆．波頓獨特又別具黑色幽默的詩詞，引起許多在現代生活中也同樣自稱為「邊緣人」的民眾滿滿的共鳴！

主辦單位時藝多媒體本次為呼應波頓導演對聖誕節的獨特喜愛，規劃了全台灣最大的聖誕禮物交換活動，邀請觀眾和七位波頓導演筆下悲慘、邊緣但善良的角色「機器人男孩」、「污漬小子」、「眼中釘男孩」、「臉上都是眼睛的女孩」、「劇毒男孩」、「企鵝男孩」和「瞪大眼女孩」來一場屬於邊緣人的盛大交換禮物派對；觀眾只要在活動期間(2022/12/19-12/25)看展並攜帶一份200元至500元的全新禮物給上述七位小角色，就可以交換一份他們的聖誕禮物囉！沒有交換禮物趴的你別擔心，來提姆波頓異想世界展和我們一起歡度吧！

今年冬天，由提姆波頓工作室與時藝多媒體聯合主辦、Jins台灣贊助的《提姆波頓異想世界展》在中正紀念堂1展廳展出，展品包含手稿、雕塑、多媒體創作及複合媒材等共522件，也是今年國際展中，原稿作品數量最多的一個藝術展覽。展期至明年3月5日，主辦單位建議民眾可以多多利用2022年底前的平日時段觀展，除了有較佳的觀展品質外，更能保證順利購買到臺灣站限定商品、展覽手冊等週邊內容。

提姆波頓異想世界展場末端的「在沙灘上的海盜兄弟們」。圖／時藝多媒體提供

本次贊助商Jins台灣，1/1-3/5凡是與【JINS X 臉上都是演的女孩裝置物】合照並上傳個人IG或FB至JINS新光三越台北南西店和JINS台北京站店單筆消費滿3000元，即送獨家【提姆波頓限量贈品】乙份(數量有限，贈完為止)

此生最應該抽空一看的當代導演藝術原創大展《提姆波頓異想世界展》，就在中正紀念堂1展廳。購票與更多展覽資訊請上時藝多媒體官方網站查詢(https://www.mediasphere.com.tw/exhibition/cont?eid=90)。

【展覽資訊】

展覽名稱：提姆波頓異想世界展 The World of Tim Burton

展覽地點：國立中正紀念堂一樓1展廳（愛國東路側大孝門進場）

展覽日期：2022 / 10 / 20 (四)至2023 / 3 / 5 (日)，週一不休館

休館日期：2023/1/21-22、2/28

參觀時間︰10:00-18:00，17:30停止售票及入場。

主辦單位：Tim Burton Production、時藝多媒體傳播股份有限公司

協辦單位：國立中正紀念堂管理處、屋頂電影院Skyline Film

贊助單位：JINS台灣

指定航空：長榮航空

洽詢專線：02-23910302 (週一至週五11:00-17:30)

【票價資訊】

全 票380元

優待票350元

特惠票190元

未滿6歲及持身心障礙手冊之觀眾，得免費入場。