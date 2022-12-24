新的一年更健康！SHARP系列淨水器推好康過好年

新年即將到來，除舊佈新大掃除代表著掃去晦氣、迎接新氣象，而SHARP淨水器台灣總代理峪成科技公司帶來的系列淨水器，因為其獨家專利的水道一體、輕鬆更換濾芯設計，成為近年來大家愛不釋手的產品，更是新年布置家裡的最佳首選！目前峪成科技也推出新年強檔活動：凡購買「WJ-PU01T超淨抗菌除鉛淨水器」，前1000組即贈送一年份市值4,800元的濾芯組，讓新型態的家電，將新的一年打造得更健康！

眾所周知，多喝水能夠維持人體的健康機能，也是三年多來受到疫情壟罩下，把關自我健康的關鍵！近年來成為婆媽們家電首選的SHARP系列淨水器，揮別傳統淨水器笨重又滋生細菌的形象，作出獨步全球的專利設計，該系列淨水器包括「WJ-PU01T超淨抗菌除鉛淨水器」、「WJ-AC01T超強效碳纖淨水器」、「WJ-RT01T超淨RO柔順口感淨水器」三大產品，其僅有90mm的超纖薄尺寸，不管再小的櫥櫃都放得下，並可以根據使用者飲水需求不同，任意疊加RO逆滲透、活性碳等，尤其每項濾材輕盈的重量，強調國小小學生都能夠輕鬆DIY更換濾芯。

除此之外，SHARP系列淨水器最大的特點，在於全球獨有的「水道一體」設計，有別於傳統淨水器，在更換的永遠只有濾芯，而忘記最會藏污納垢的水道。水道一體將水道及濾芯設計在一起，更換濾芯時即更換水道，完美杜絕汙染與細菌孳生，讓家庭成員在補足每日所需的水時，也為健康打下良好的基礎。

此外，峪成科技將在明年1月與知名飲水器品牌「豪星牌飲水機」強強聯手，讓SHARP系列淨水器的購買管道更多元，若是家中有小BABY、長輩的民眾，也能趁這兩個月的時間，汰換掉老舊淨水器，打造全新安全生活新風貌！