金虎攜歲去祥兔迎春到！橡木桶洋酒春節限定禮盒讓你吉祥如意一整年

因應農曆春節送禮旺季到來，全國最大專業洋酒代理商「橡木桶洋酒」推出百款世界級限量酒禮，選擇自限量尊榮頂級酒到物超所值酒禮一應俱全，方便公司行號或個人依預算選購，全方位滿足市場送禮需求；而身為來年生肖主角的「兔」，也以全新風貌化身頂級珍釀與消費者見面，其中「英國勞德22年白金雪莉蘇格蘭威士忌兔年限定版禮盒」瓶身以白兔為形象的手繪藝術設計，搭配精緻質感的同款堅固禮盒，風格華麗、氣宇軒昂，絕對是贈送長官、長輩的最佳首選。另外為慶祝今年世足賽阿根廷國家隊勇奪冠軍，橡木桶洋酒也一同共襄盛舉；即日起至12/31，凡購買阿根廷品牌「諾頓」跟「路易基‧博士家」旗下指定品項，即可享有69折的超低優惠價。

反映了蘇格蘭高地的性格和純潔，以及赫雷斯溫暖且潮濕的平原靈魂。帶有豐富麥芽與濃郁的木桶熟成芬芳，呈現頂級Pedro Ximenez雪莉桶中熟成的獨特風格。啜飲一口，糖漬甜橙、杏仁膏、蘋果塔以及黑森林莓果旋即席捲你的味蕾，濕潤的香蕉蛋糕、蜜桃糖漿、熱葡萄酒以及些許甘草與杏仁粒的淡香，為這款傑作奏出令人回味無窮的尾聲。「NOMAD雪莉雙桶威士忌赤兔禮盒」建議售價：1250元。業者提供

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，春節送禮是國人聯繫情感、表達感恩的重要時分，體面時尚兼具收藏價值的洋酒更是年節禮盒中最受歡迎的選擇。而向來上市就搶購一空的知名威士忌品牌限定禮盒，相較起其他通路，橡木桶有堅強的代理實力與足夠的庫存量，即便是供應短缺的情況下，依舊能讓消費者搶先預購收藏；亦可依需要加購禮盒組成獨具個人風格的客製化酒禮，更有最專業的門市人員為您打點送禮大小事。凡橡木桶洋酒會員不限金額品項，只要消費即可享有15公里範圍的免費外送服務。

來自羅斯柴爾家族的「摩當卡地」、並隸屬於五大酒莊之一的木桐堡的旗下品牌，瓶身的五箭家徽代表著出身名門的品牌與品質保證，除了是全世界銷售最好（每六秒賣出一瓶！）的波爾多品牌外，更連續30年成為坎城影展唯一指定的葡萄酒。「法國摩當卡地精選典藏霧藍雙入禮盒」售價：1,750元，橡木桶會員特價：1,388元。業者提供

開春之際，橡木桶洋酒也新代理了來自羅斯柴爾家族、並隸屬於五大酒莊之一的「木桐堡」、全球每六秒賣出一瓶的波爾多品牌「摩當卡地Mouton Cadet」酒款。「法國摩當卡地波爾多丘精選紅葡萄酒」。精選波爾多丘100%梅洛葡萄釀造，並獲高環境價值認證標章，媲美右岸頂級表現；酒液散發出成熟的紅莓以及黑莓香氣，結構均衡、氣質突出；尾韻並帶有辛香料的風格，酒體的單寧則強勁有力，別具一格的魅力讓人印象深刻。

在波本桶中陳釀三年以上的「英國雷伯五號蘇格蘭威士忌」，口感順滑，帶有微妙的泥炭影響和精緻的果香，並以斯佩賽麥芽作為其骨幹。喝起來相當圓潤順口，開始是水果與香草優柔的調性，些微燻香在舌尖交織，與綿延細緻的尾韻達成完美平衡。「英國雷伯五號蘇格蘭威士忌噴漆禮盒」原價：620元。特價：459元。業者提供

此外，特別推薦五度被IWSC譽為全美最佳酒廠的「黑馬酒莊」、暢銷數百國家的百萬箱俱樂部成員「雷伯五號」、名流時尚晚宴必備的香檳之王「羅斯柴爾家族香檳」、擁有百年歷史且獲獎無數的「天頂」、被世界一流品酒師讚譽為「登峰造極藝術結晶」的「勞德Lauder’s」等等，款款都是極具品牌特色的優質禮讚，無論送禮私藏，還是聚會搭餐都能一應俱全，更能由衷表達出送禮人的真摯情意及不凡的品味哲學，再搭配超優惠的新春特價，讓新年新氣象迎接滿滿的祝福。

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(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)