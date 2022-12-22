玉兔迎春添新象! 尚格精品威士忌「塔木嶺」、「吉拉」、「大摩」鉅獻璀璨兔年

年節將至，作為一年最重要的節慶，除了與家人、知己好友齊聚，更是贈禮訴衷情的絕佳機會。尚格酒業以獨家代理單一麥芽蘇格蘭威士忌的三大品牌「老酒銀行–大摩」、「熱情不凡–吉拉」、「玩轉極致–塔木嶺」攜手獻禮，多元且堅持極致工藝的精品威士忌，不僅為您與親朋好友雋刻美好回憶，還能彰顯贈禮者卓越的美學品味。

尚格酒業行銷總監張介怡（Gity）表示，來自於蘇格蘭斯貝賽的「橡木桶玩家」塔木嶺單一麥芽威士忌，善於透過不同橡木桶的巧妙運用，將甜美細緻的風味疊加豐富層次；迎兔年，塔木嶺推出兔年限定版，包含經典的塔木嶺雙桶及連續兩年於英國ISC國際烈酒競賽奪金的雪莉三桶兩款威士忌，祝福消費者笑迎團圓樂，同時感受塔木嶺令人驚豔的玩轉風味。

尚格酒業行銷總監張介怡（Gity）表示，「橡木桶玩家」塔木嶺每年推出的年節限定包裝，都是威士忌玩家不可錯過的話題。鴻兔新年限定款，以飛兔線條展現蓄勢待發的樣貌，傳達為新的一年勇往直前，兔躍新春的無畏姿態。

其中多次獲得國際大賽殊榮，經典不敗的「塔木嶺雙桶單一麥芽威士忌」，先後熟成於美國白橡木波本桶與西班牙Oloroso雪莉桶，有著熱帶水果、蜂蜜與太妃糖的香氣，入口後感受到洋梨和蜜桃風味，鳳梨與蔗糖的甘甜隨之而來；每口都能感受到平衡卻又餘韻不絕的美好。而甫於有烈酒屆奧斯卡之稱的英國ISC國際烈酒競賽強勢奪金的「塔木嶺雪莉三桶單一麥芽威士忌」，更是極致工藝的展現。珍稀三桶雪莉，綻放甜美層次。起初置於美國白橡木波本桶中，而後轉往分別來自Paez, Tevasa和Vasyma三間酒廠的精選三款西班牙Oloroso雪莉桶中熟成；最終轉回美國白橡木桶平衡其豐富層次的風味。其特色為充滿清新的花香與香草莢氣息，伴隨著焦糖蘋果塔與蜜漬柳橙的香氣，口感上有著甜桃李、杏仁塔的甜美滋味，交織著太妃糖布丁、黑糖與柑橘的風味；最後帶出豐富又醇厚的水果蛋糕及成熟杏桃的悠長尾韻。以40%酒精度裝瓶，在雪莉桶交錯運用之下，漂亮演繹了令人驚喜的雪莉風格氣息。

獨獻台灣，「吉拉雪莉12年單一麥芽威士忌」混融來自西班牙赫雷斯(Jerez)地區精選頂級Oloroso雪莉桶的甜美調性，將非同凡響的卓然風味，獻給生命中每個無法取代的精彩時刻。不只陪伴對現實過敏的品酩者穿越日常中難以抵禦的時刻，也為每個值得舉杯同歡的美好時光獻上真摯的祝福。建議售價：1,350元。業者提供

而專為台灣消費者量身打造的極選之作「吉拉雪莉12年單一麥芽威士忌」，在高達28呎的蒸餾器的淬釀之下，呈現了吉拉酒廠的細膩風格；先置於美國波本橡木桶中，再轉往來自雪莉酒原鄉西班牙赫雷斯(Jerez)地區頂級Oloroso雪莉桶中窖藏，賦予了吉拉雪莉甜美滑順、酒體飽滿的生命力，創造出千杯有你、難以忘懷的品酩時刻，更是為兔年最獨特、最吉利的伴禮首選。

「大摩亞歷山大三世單一麥芽威士忌」原酒來自美國的白橡木波本桶中熟成，而後由首席釀酒師理查派特森將酒液轉到六種不同橡木桶中熟成，分別是美國小批次波本桶、西班牙Matusalem Oloroso30年雪莉桶、葡萄牙馬德拉酒桶、義大利西西里島的馬莎拉桶、葡萄牙的波特酒桶，及法國卡本內蘇維翁紅酒桶。有如交響樂演奏般，各款橡木桶特色鮮明卻又彼此融合，創造出豐富奧秘的層次以及難以想像的和諧。建議售價：6,950元

另外，以製作世界最高端威士忌的初心，一如追求藝術的極致，持續譜寫威士忌工藝與尊爵藝品的劃時代篇章。作為世上最尊貴的威士忌，每一瓶「大摩單一麥芽威士忌」，都是時間的傑作，擁有大摩不必非要逐高、展現極致的尊榮品味才是真諦。年節送禮特別推薦由大摩天才首席釀酒師理查派特森以華麗奧秘的熟成工法開創「世上唯一分別熟成於六款獨特橡木桶」的「大摩亞歷山大三世單一麥芽威士忌」，輝映了恆久璀燦的傳奇。內歛卻顯氣度，耀眼卻不刺眼，彷彿連結過去、現在與未來，盡顯百年來大摩始終以勇敢、不凡的精神，得以在威士忌世界脫穎而出，創造出獨一無二的極致珍稀。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)